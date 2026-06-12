Ο Τάκης Τσουκαλάς έζησε μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα, αφού απέκτησε τον πρώτο του εγγονό, και ασφαλώς μοιράστηκε τη χαρά του για το νέο μέλος της οικογένειάς του και διαδικτυακά.

Ο γνωστός παρουσιαστής, και ένθερμος υποστηρικτής του Ολυμπιακού, έγινε παππούς την Τετάρτη 10 Ιουνίου και επέλεξε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ανέβασε δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη εικόνα φαίνεται το μικροσκοπικό χεράκι του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο, ενώ στη δεύτερη ο ίδιος ποζάρει χαμογελαστός, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό 10, θέλοντας να αναφερθεί συμβολικά στην ημερομηνία γέννησης του εγγονού του.

«10 του μήνα, 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου, ο Τάκαρος. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Αυτά τα 3 δεκάρια μου θυμίζουν Τζιοβάνι, Δεληκάρη, Καραπιάλη. Μήπως θα είναι το επόμενο; Είμαστε ίδιοι, οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. Καλώς ήρθες Τάκαρε! Να σε χαιρόμαστε κορωνάκι μου», έγραψε ο Τάκης Τσουκαλάς στην ανάρτησή του.

Δείτε τις φωτογραφίες: