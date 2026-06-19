Ο Τάκης Ζαχαράτος ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Υόρκη κι εκεί συνάντησε την μεγάλη κόρη της Μαρίνας Βερνίκου και του Μίλτου Καμπουρίδη.

Αναλυτικότερα, ο δημοφιλής performer βρέθηκε με τη Ντεμήλια Καμπουρίδη, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια ζει και σπουδάζει στην αμερικανική μεγαλούπολη, ενώ ανέβασε ένα βίντεο μαζί της στα social media, το οποίο κατάφερε να χαρίσει άφθονο γέλιο με το μοναδικό του χιούμορ.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, γνωστός για τις αξεπέραστες μιμήσεις του, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία. Αυτή τη φορά μπήκε στον ρόλο της Άννας Βίσση και δημιούργησε ένα απολαυστικό σκετς μέσα σε δευτερόλεπτα, σατιρίζοντας τις επετειακές συναυλίες της.

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, υποδυόμενος την απόλυτη Ελληνίδα σταρ, σχολίασε χιουμοριστικά: «Μετά τα 500 χρόνια, θα γιορτάσουμε τα 5000. Ήρθα λίγο να… ουρανοξυστώ, αισθάνομαι ουρανοξύστης και δεν ξέρω πως θα μετακινηθώ στο ΟΑΚΑ το καλοκαίρι για να δώσω συναυλία. Άννα η Ουρανοξύστρια θα λέγομαι, γιατί ξύνω ουρανό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Takis Zaxaratos B (@takiszacharatos)

Η ιδιαίτερη σχέση χρόνων

Το βίντεο με τη Ντεμήλια Καμπουρίδη έγινε αμέσως viral στα social media.

Πίσω όμως από το χιούμορ υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση χρόνων. Ο Τάκης Ζαχαράτος είναι κοντά στη Ντεμήλια Καμπουρίδη από μικρή ηλικία, καθώς διατηρεί φιλική σχέση με τη μητέρα της, Μαρίνα Βερνίκου, αλλά και με ολόκληρη την οικογένεια. Μάλιστα, ο ίδιος είχε συγκινήσει στο παρελθόν με τα λόγια του για τη Ντεμήλια, όταν βρέθηκε στην αποφοίτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Takis Zaxaratos B (@takiszacharatos)

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