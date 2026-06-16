Ο Τάσος Ιορδανίδης, το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show και μίλησε για τη διαδρομή του στην υποκριτική, τη σχέση του με τη σύζυγό του Θάλεια Ματίκα, αλλά και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οικογένειες των ανθρώπων που βρίσκονται στη δημοσιότητα.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στα πρώτα του βήματα, αποκαλύπτοντας ότι η ενασχόλησή του με το θέατρο προέκυψε έπειτα από παρότρυνση της Σοφίας Βογιατζάκη.

«Με τη Θάλεια είμαστε 15 χρόνια παντρεμένοι και 18 χρόνια μαζί. Σπούδασα γαλλική φιλολογία. Το θέατρο ήρθε αργότερα, με παρότρυνση της Σοφίας Βογιατζάκη. Με τη Σοφία είμαστε οικογενειακοί φίλοι και ήταν κολλητές με την αδερφή μου. Έπαιζα σε παραστάσεις του σχολείου για να χάνω μάθημα, αλλά μου έλεγαν πως είμαι καλός. Η Σοφία με έπεισε να δώσω εξετάσεις. Πέρασα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Με προετοίμασε η Σοφία».

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί πλέον αποφεύγει να μοιράζεται λεπτομέρειες από την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

«Τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Για παράδειγμα, με ρώτησες πριν για τη Θάλεια: “Τι κάνει η Θάλεια;”, “Τι κάνουν τα παιδιά;”. Και λέω, τώρα να μιλήσω με τον Γρηγόρη ή να του πω ξέρεις ότι είναι καλά; Δεν ήθελα να επεκταθώ, ή δεν θα ‘θελα να επεκταθώ πλέον.

Γιατί; Όχι γιατί δεν είμαι καλά με τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε, αλλά γιατί ζούμε την εποχή του κακεντρεχούς σχολίου το οποίο μεσουρανεί και το οποίο εσένα μπορεί να μη σε φθείρει, ή εμένα, ή τη Θάλεια, ή τον οποιονδήποτε. Όσο και να διαφυλάξεις τα παιδιά σου κάπου θα πέσουνε. Εγώ προσπαθώ το παιδί μου να μην το ξαναδώ, ενδεχομένως, να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου το οποίο μπορεί να ‘χει διαβάσει».

Το περιστατικό που τον σημάδεψε

Ο Τάσος Ιορδανίδης αποκάλυψε μάλιστα ένα περιστατικό που τον σημάδεψε, όταν η κόρη του διάβασε αρνητικά σχόλια κάτω από συνέντευξη που είχε δώσει μαζί με τη σύζυγό του.

«Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε, γα… το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά. Μετά βγαίνουν κάποια σχόλια αρνητικά. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου για να παίξει ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασα, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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