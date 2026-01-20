Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε στο δεύτερο επεισόδιο του MasterChef ο 29χρονος Τάσος Παυλίδης. Ο Θεσσαλονικιός υποψήφιος, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την ποδιά, μοιράστηκε με τους κριτές την ανθρώπινη πλευρά της διαδρομής του. Αποκαλύπτοντας τα βιώματα που τον ώθησαν στην κουζίνα, ο Τάσος κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές του Κοντιζά, του Ιωαννίδη και του Κουτσόπουλου, κάνοντας τη μαγειρική του δοκιμασία μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς.

«Ονομάζομαι Τάσος Παυλίδης και έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι μάγειρας τα τελευταία 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έγινα ζαχαροπλάστης επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η πίεση που υπήρχε μέσα στην κουζίνα και έτσι είπα να το δοκιμάσω και από τότε κόλλησα. Ταυτόχρονα άρχισα να δουλεύω καινούργια πιάτα και να δουλεύω σε διάφορα εστιατόρια και από τότε το αγάπησα. Αυτό που με ώθησε στη μαγειρική ήταν το γεγονός ότι ήταν το ησυχαστήριό μου. Δεν σκεφτόμουν κοιτούσα μόνο τη δουλειά μου», είπε αρχικά ο 29χρονος διαγωνιζόμενος.

«Ήθελα να ξεφύγω από οικογενειακά προβλήματα. Στην ηλικία των 17 ετών έχασα τους γονείς μου σε τροχαίο οπότε η μαγειρική ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με έκανε να ξεχνάω. Όταν αυτό συμβαίνει σε ένα παιδί 17 ετών, δεν γίνεται ενήλικας αυτόματα. Δεν ισχύουν αυτά. Παθαίνει ένα σοκ οργανισμός σου και μέχρι να το καταλάβεις μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Η ζωή συνεχίζεται και προσπαθείς να γίνεις καλύτερος», συμπλήρωσε ο Τάσος Παυλίδης.

