Ο Θανάσης Πάτρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως η προηγούμενη χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική σε προσωπικό επίπεδο, γεγονός που τον οδήγησε στο να αναζητήσει περισσότερη χαρά και ισορροπία στη ζωή του: «Πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά και φέτος ήθελα να δώσω χαρά στον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της καλοσύνης και της σωστής στάσης απέναντι στους άλλους, τονίζοντας πως το να είσαι συνεργάσιμος και καλοπροαίρετος, είναι κάτι που αργά ή γρήγορα ανταμείβεται.

Όπως είπε, θεωρεί τιμητικό να τον χαρακτηρίζουν «καλό άνθρωπο», ενώ υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται να καλλιεργείται η εικόνα έντονων συγκρούσεων στον χώρο της τηλεόρασης, αφού πρόκειται απλώς για μια δουλειά.

Αναφερόμενος στην αλλαγή ώρας της εκπομπής του, εξήγησε πως η μετάβαση σε ένα πιο ψυχαγωγικό περιεχόμενο ήταν συνειδητή επιλογή, καθώς ήθελε να απομακρυνθεί από πιο βαριά και φορτισμένα θέματα.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ειδήσεις που αφορούν δύσκολα κοινωνικά ζητήματα τον επηρεάζουν έντονα συναισθηματικά.

Ο Θανάσης Πάτρας φαίνεται να επιδιώκει πλέον μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπική του ηρεμία και σε μια πιο θετική προσέγγιση της τηλεόρασης.

Govastiletto.gr – Θανάσης Πάτρας: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη μεγάλη αλλαγή στην εκπομπή του