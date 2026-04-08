Ο Θοδωρής Φέρρης, που διανύει μία από τις πιο δυνατές φάσεις της καριέρας του, κατάφερε να βρεθεί… πάνω σε πασχαλινό αυγό, σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και τραβά τα βλέμματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν γνωστή αλυσίδα ζαχαροπλαστείων ανέβασε βίντεο στο TikTok, παρουσιάζοντας τη δημιουργία ενός πασχαλινού αυγού εμπνευσμένου από τον ίδιο. Στο βίντεο, βλέπουμε τη διαδικασία παρασκευής, ενώ στο background παίζει το τραγούδι του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», που σημειώνει μεγάλη επιτυχία αυτή την περίοδο.

Στη λεζάντα τα εν λόγω ζαχαροπλαστεία αναφέρουν: «Εσύ μας το είπες και εμείς στο φέραμε! Θοδωρής Φέρρης σε πασχαλινό αυγό. Μπορεί αυτός να είναι Θεσσαλονίκη, εσύ όμως θα τον βρεις στα Ζαχαροπλαστεία Μους».

Να σημειώσουμε πως ο Θοδωρής Φέρρης, μετά από μήνες επιτυχημένων εμφανίσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να βγει ξανά στον δρόμο με το tour «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη». Η πρεμιέρα της καλοκαιρινής του περιοδείας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στο Κατράκειο Θέατρο.

govastiletto.gr -Θοδωρής Φέρρης: Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησε μαζί με τη μητέρα του στη σκηνή του J2US – Βίντεο