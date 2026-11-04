Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβηκε στη σκηνή για ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, χαρίζοντας στο κοινό καθηλωτικές ερμηνείες εμβληματικών τραγουδιών του μεγάλου μας συνθέτη.

Με τη χαρακτηριστική, βαθιά χροιά του και έκδηλο τον σεβασμό στο έργο του δημιουργού, ο αγαπημένος τραγουδιστής καταχειροκροτήθηκε από το παρευρισκόμενο κοινό. Τη μουσική παράσταση συνόδευσε η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», η οποία συμπληρώνει 28 χρόνια συνεχούς και σπουδαίας προσφοράς στην προβολή της μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν ακόμη η Klavdia, η οποία ξεχώρισε με την εκφραστική φωνή της, αλλά και ο Άγγελος Θεοδωράκης, που συνεχίζει να τιμά τη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του συνθέτη, έχοντας παράλληλα προσωπική σχέση με το έργο του.

«Όμορφη Πόλη», «Δραπετσώνα», «Απρίλη Μου», «Φαίδρα», «Στο Περιγιάλι», «Μαρίνα», «Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Μέρα Μαγιού», «Ο Λεβέντης» και «Μυρτιά» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη sold out συναυλία. Σε παραγωγή της Panik Live Productions, η μουσική βραδιά έφερε κοντά θεατές όλων των ηλικιών, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν διαχρονικές δημιουργίες από το σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

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