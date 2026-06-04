Πραγματικό ντέρμπι αποδείχθηκε το Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL – το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου – με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τον Παναθηναϊκό (82-76) για το 1-0.

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ ο Παναθηναϊκός.

Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τρίτο δεκάλεπτο, το τριφύλλι βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει come back με τη βοήθεια του Ντίνου Μήτογλου, αλλά και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν.

Στις Court Seats του ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στις δύο ομάδες βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης.

Ο Θοδωρής Φέρρης αν και είναι υποστηρικτής της ομάδας του Άρη παρ’όλα αυτά του αρέσει πολύ το μπάσκετ και όποτε βρίσκει ευκαιρία από το φορτωμένο του πρόγραμμα δίνει το παρών στο γήπεδο.

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