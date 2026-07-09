Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς ερμηνευτές, πρωταγωνιστεί σε μία ξεχωριστή συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του σπουδαίου έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, συμπράττει με τον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος θα δώσει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης η Klavdia, που η χαρακτηριστική και βαθιά εκφραστική φωνή της έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, στον Λυκαβηττό, ένα θέατρο – ορόσημο της Αθήνας, σε μια συναυλία υψηλών προδιαγραφών σε παραγωγή της Panik Live Productions, οι μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, που εξακολουθούν να εμπνέουν, να συγκινούν και να ενώνουν, αποκτούν νέα φωνή και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον χρόνο.

govastiletto.gr -Προβληματισμένος ο Θοδωρής Φέρρης με τα ρούχα που φόρεσε σε συναυλία του – «Χάλια ε;»