Ο Θοδωρής Μαραντίνης θα είναι ο επόμενος καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή «After Dark», η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στις 00:30 στο Open Tv.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή. Ο Θοδωρής Μαραντίνης εξομολογήθηκε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να θέσει αυστηρά όρια, ώστε η προσωπική του ζωή να παραμείνει ιδιωτική και να μην εκτεθεί δημόσια ή τηλεοπτικά.

Επίσης, ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε ότι στα προσωπικά του δεν είναι «ερημίτης» αλλά είναι οριακά σίγουρος ότι δεν θα ξαναπαντρευόταν.

Ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη προβλήθηκε στο Happy Day, με τον καλλιτέχνη να μιλάει για τους δυο γιους του, που απέκτησε από τον γάμο του με την Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ο μεγάλος μου γιος είναι 17,5. Ετοιμάζεται για σπουδές. Ο μικρός είναι 12 και κάτι. Οπότε είμαστε, ο ένας είναι full προεφηβεία, ο άλλος εφηβεία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά παιδιά, με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους, νομίζω, σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες τους μέρες μέχρι και τώρα είμαι από πάνω τους, αυτός είναι ο στόχος μου και θεωρώ ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο δυνατό σημείο, να είμαι όσο μπορώ μαζί τους, σε όλες τις στιγμές, παρόλο όλα αυτά που έχουν συμβεί και τη δυσκολία που μπορεί να έχει η δουλειά μου πολλές φορές, με τα ωράρια και τα λοιπά. Προσπαθώ πάρα πολύ και έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια, ώστε να είμαι όσο μπορώ περισσότερο μαζί τους και σε όλες τους τις στιγμές» εξομολογήθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Είναι σίγουρα περήφανα για τον μπαμπά τους, δεν είναι;» ρώτησε ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Θοδωρή Μαραντίνη να απαντάει: «Τι να σου πω; Θα φανεί. Τι θα πούμε στον ψυχολόγο τους σε καμιά δεκαριά χρόνια; Νομίζω ότι σίγουρα δεν ντρέπονται, ξέρω εγώ τι να σου πω. Νομίζω ότι είναι για τους γονείς τους γενικά περήφανοι. Και οι δύο».

