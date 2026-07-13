Οι καλοκαιρινές άδειες μπορεί να έχουν ξεκινήσει, αλλά τα ρεπορτάζ δεν σταματούν. Ο Θοδωρής Ρακιτζής, μέσα από το GrExpress, φέρνει στο φως μια νέα εγκυμοσύνη που θα συζητηθεί στην ελληνική showbiz. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, το χαρμόσυνο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη και η επίσημη αποκάλυψη από το ζευγάρι δεν θα αργήσει να γίνει.

Η αποκάλυψη του Θοδωρή Ρακιτζή

«Η κοπέλα αυτή που είναι γύρο στα 30, πάνω από τα 30 όχι κάτω από τα 30, πολύ ωραίο παιδί και ο επώνυμος. Η κοπέλα αυτή έχει καλή και δυνατή περιουσία, δηλαδή κινείται ελεύθερα και άνετα. Έχει πολλά ακίνητα. Ο επώνυμος που είναι πασίγνωστος, κατοικοεδρεύει πλέον σε πόλη αυτή της περιφέρειας. Είναι μαζί, όλα ωραία και καλά. Στην πόλη συζητιούνται πολύ στην πόλη. Φαίνονται ερωτευμένοι. Χθες το βράδυ έσκασε στα χέρι μας η είδηση πως η κοπέλα αυτή είναι έγκυος και μάλιστα λίγο προχωρημένη. Στο επόμενο διάστημα θα γίνει η αποκάλυψη. Θα ακούσουμε τον επώνυμο να μιλάει για αυτή την ιστορία και θα γνωρίζουμε καλύτερα την κοπέλα», είπε ο δημοσιογράφος.

govastiletto.gr -Έξαλλος ο Θοδωρής Ρακιτζής με τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα