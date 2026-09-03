Ο Jean Paul Gaultier αποθέωσε τη Μύκονο. «Αγαπώ τη Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και για αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», είπε μεταξύ άλλων ο Γάλλος σχεδιαστής μιλώντας στο δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο.

Ο θρύλος της μόδας, γνωστός για την αγάπη του για τη χώρα μας, άνετος και καθόλου σνομπ επανέλαβε για μια ακόμη φορά δημόσια ότι του αρέσει πολύ η Ελλάδα, όπως και το ελληνικό φαγητό. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος 74χρονος designer επισκέπτεται σταθερά τη Μύκονο εδώ και δεκαετίες για τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Πολλές φορές, η κάμερα του Mykonos Live TV τον έχει καταγράψει να περπατά στα γραφικά Ματογιάννια και στα σοκάκια της Χώρας.

Ο ίδιος παραμένει «κολλημένος» με την ομορφιά και τη νυχτερινή ζωή του νησιού.

govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα: Είναι η ambassador του οίκου Jean Paul Gaultier στην Ελλάδα