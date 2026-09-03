Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Jean Paul Gaultier αποθέωσε τη Μύκονο. «Αγαπώ τη Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και για αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», είπε μεταξύ άλλων ο Γάλλος σχεδιαστής μιλώντας στο δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο.
Ο θρύλος της μόδας, γνωστός για την αγάπη του για τη χώρα μας, άνετος και καθόλου σνομπ επανέλαβε για μια ακόμη φορά δημόσια ότι του αρέσει πολύ η Ελλάδα, όπως και το ελληνικό φαγητό. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος 74χρονος designer επισκέπτεται σταθερά τη Μύκονο εδώ και δεκαετίες για τις καλοκαιρινές διακοπές του.
Πολλές φορές, η κάμερα του Mykonos Live TV τον έχει καταγράψει να περπατά στα γραφικά Ματογιάννια και στα σοκάκια της Χώρας.
Ο ίδιος παραμένει «κολλημένος» με την ομορφιά και τη νυχτερινή ζωή του νησιού.
govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα: Είναι η ambassador του οίκου Jean Paul Gaultier στην Ελλάδα