Με μια δόση ειρωνείας σχολίασε ο Τριαντάφυλλος την απουσία του από τη λίστα των καλεσμένων για τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη . Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να “πετάξει τα καρφιά του”, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως στο μυστήριο προφανώς θα είναι καλεσμένοι ο Γιώργος Λιβάνης και η Χριστίνα Κεφαλά, παρά ο ίδιος.

Το ζευγάρι σε συνέντευξη που έδωσε επισήμανε πως «δεν έπεσε καν το όνομα του τραγουδιστή στο τραπέζι» για τον γάμο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να ξεσπάσει μέσα από story στο Instagram κάνοντας αναφορά σε δύο πρόσωπα με τα οποία φέρεται πως διατηρούσαν σχέση πριν μπουν στο Survivor και γίνει η επανασύνδεση ανάμεσά τους.

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Πριν το Survivor ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ ήσουν αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο. Άντε γεια τώρα πουθενάδες και ξέρετε εσείς. Πόσο δίκιο είχες Αλέξη Παππά και μεγάλε Τζέιμς. Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη Μαριαλένα και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα. Σας πήρανε χαμπάρι. Άντε γεια».

Τα λόγια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Τα λόγια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη που πυροδότησαν την απάντηση αυτή από τον Τριαντάφυλλο ήταν τα εξής, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου: «Δεν ήταν καν στα πλάνα να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο. Δεν έπεσε καν στο τραπέζι το όνομα».

Ο Σάκης Κατσούλης συμπλήρωσε: «Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν εκείνος για εμάς, την επόμενη ημέρα του γάμου».

