Αποστάσεις από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κράτησε ο Τριαντάφυλλος μιλώντας στην κάμερα του Happy Day. Ο τραγουδιστής τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που δεν επιδέχεται αστεϊσμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ύπαρξης αποδείξεων σε τέτοιου είδους καταγγελίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που θέλουν τον γάμο του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη να περνά κρίση.

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε: «Αυτό είναι σοβαρό θέμα, ούτε χιούμορ, ούτε να μιλήσουμε. Αν υπάρχουν αποδείξεις ναι αλλά τώρα να λέμε κάπως με ακούμπησε…».

Σε ερώτηση για το πώς είναι η σχέση του με τη σύζυγό του, ξεκαθάρισε πως όλα είναι μια χαρά ανάμεσά τους. «Είμαστε μια χαρά με τη σύζυγό μου. Κρίση υπάρχει σε όλα τα ζευγάρια».

Μετά την προβολή του βίντεο με τις δηλώσεις, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως ο γνωστός τραγουδιστής της είχε αποκάλυψε πως μαζί με τη σύζυγό του είχαν περάσει μια κρίση στη σχέση τους. Παράλληλα, τόνισε πως όταν δημόσιο πρόσωπο, καλό είναι να μη συζητάς τέτοια θέματα με πολλά άτομα.

«Μου έχει πει ότι μπορεί να έτυχε να πέρασαν μια κρίση αλλά τώρα είναι μια χαρά. Σημασία έχει όταν περνάς μια κρίση, έναν καβγά, καλό είναι να μην το συζητάς με 100 φίλους. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, καλύτερα να το συζητήσεις σε κλειστό κύκλο. Όταν μιλάς για μια ιστορία, την τροφοδοτείς», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

govastiletto.gr – Τριαντάφυλλος: Απαντά για την κρίση στο γάμο με τη σύζυγό του – «Πώς λέμε Καρβέλας – Βίσση; Κάτι τέτοιο»