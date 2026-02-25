Ο Τρύφωνας Σαμαράς φωτογραφήθηκε και μίλησε στο ΟΚ! και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση και τη βαθιά φιλία του με τον Νίκο Κοκλώνη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της γνωριμίας και της συνεργασίας τους, ενώ δεν διστάζει να συγκινήσει μιλώντας για την πρόσφατη απώλεια του αγαπημένου του σκυλιού.

«Έχασα το άλλο μου μισό. Μόλις κατάλαβα ότι έφυγε από τη ζωή, έσβησε ο κόσμος γύρω μου. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν μια κακόγουστη φάρσα, δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια. Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά, έλπιζα ότι θα ζούσε.

Δεν πιστεύω ότι θα αποκτήσω ξανά σκυλάκι γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα τελευταία πέντε χρόνια τη Νικόλ την είχα παντού μαζί μου. Ακόμα και όταν έφευγα εκτός Ελλάδας με τον Νίκο Κοκλώνη και την άφηνα στον φίλο μου, τον Ευάγγελο, επέστρεφα νωρίτερα γιατί μου έλειπε πολύ. Για μένα η Νικόλ ήταν άνθρωπος, οικογένεια.»

govastiletto.gr -Σε κατάσταση σοκ ο Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του κατά τη διάρκεια προβών για το J2US