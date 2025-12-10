Την αποθέωση γνώρισε για ακόμη μια φορά η Δέσποινα Βανδή από τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ηθοποιός, που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες της, στο οποίο την αποκαλεί δημόσια «θεά του», επιβεβαιώνοντας τον βαθύ θαυμασμό που τρέφει για εκείνη.

Το γεγονός σχολιάστηκε άμεσα από την ομάδα της εκπομπής Πρωινό, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να εκφράζει την άποψή της για τη δημόσια έκθεση: «Ξύνεται στην γκλίτσα του τσομπάνη. Όταν λέει δεν θέλουν να με παίζουν τα πρωινά…Μπορείς να της το πεις στο σπίτι. Άμα το βάλεις στα social πρέπει να σχολιαστεί. Άμα βγαίνεις σε μια συνέντευξη και κατακεραυνώνεις τα πρωινά, ‘δεν θέλουν να με παίζουν’, ‘χυδαιολογούν’, ‘είναι κίτρινα’, κράτα μικρό καλάθι και εσύ ο ίδιος.»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με χιούμορ την απόφαση της εκπομπής να προβάλλει το story: «Εμείς αποφασίσαμε να το παίξουμε. Ας μην το παίζαμε.»

