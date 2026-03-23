Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Λένα Κιτσοπούλου παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο rosa.gr με αφορμή τη συνεργασία τους στο θέατρο. Μεταξύ άλλων, ο ταλαντούχος ηθοποιός τόνισε πως πολλές φορές τον ταυτίζουν με τους ρόλους που υποδύεται, με πολλούς να τον παρεξηγούν για τον πραγματικά του χαρακτήρα.

«Καλά, εμένα με ταυτίζουν και έχουν μπερδευτεί λίγο και με τους ρόλους που κάνω στην τηλεόραση. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Μπορεί να νομίζουν ότι είμαι ο μπρουτάλ τύπος που βαράει, κάνει, ράνει, με το αυτοκίνητο, με το αγροτικό και τέτοια. Και εκεί κάπου μπερδεύονται. Και αυτό που λέει η Λένα σε σχέση με τους ανθρώπους που σε γουστάρουν. Οι ίδιοι άνθρωποι που σε γουστάρουν γι’ αυτό που είσαι, οι ίδιοι άνθρωποι μετά σε κανιβαλίζουνε κιόλας. Μην νομίζεις. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που φτιάχνουν και θα καθρεφτίσουνε μπροστά σου μια εικόνα και γουστάρουν και ταυτίζονται, είναι οι ίδιοι που παίρνουν την ηδονή νομίζοντας ότι σε ρίχνουνε μετά.

Είναι αυτή η ηδονή που συμβαίνει όταν θες να ρίξεις κάποιον κάτω, να δεις κάτι να γκρεμίζεται, να διαλύεται. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η αυθεντικότητα. Τους ενοχλεί η αυθεντικότητα που έχουμε και στη ζωή και στη σκηνή και η Λένα και εγώ. Αυτό νομίζω ενοχλεί πολύ. Γιατί στην αυθεντικότητα δεν μπορείς να βάλεις ταμπέλα. Μπερδεύονται. Δεν είσαι ούτε κουλτουριάρης, ούτε μπουζουξής. Είμαστε όλα. Οπότε δεν μπορούν να μας χωρέσουν κάπου», ανέφερε.

govastiletto.gr – Βασίλης Μπισμπίκης: Το έμφραγμα και τα πέντε στεντ στα 47 – «Προσπαθώ να αλλάξω τρόπο ζωής»