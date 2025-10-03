Σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του μετά το περιστατικό με το τροχαίο ατύχημα στο Ψυχικό, ο Βασίλης Μπισμπίκης, επισκέφτηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Για την ακρίβεια, η κάμερα τον «συνέλαβε» να συνομιλεί με τον κο Ρούτσι στο σημείο όπου βρίσκεται και πραγματοποιεί την διαμαρτυρία του, ζητώντας να του αναγνωριστεί το δικαίωμα να κάνει εκταφή στον γιο του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει σήμερα την 19η μέρα απεργίας πείνας, απαιτώντας να κάνει εξετάσεις ταυτοποίησης DNA στη σορό του παιδιού του, καθώς και τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που δεν έγιναν κατά την φάση της κύριας ανάκρισης.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε διάλογο μαζί του για πολύ ώρα. Στη συνέχεια δήλωσε ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε ζητήσει να δει τόσο τον ίδιο όσο και τη Δέσποινα Βανδή. Όπως ανέφερε, «η Δέσποινα δυστυχώς είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω και να συμπαρασταθώ στο αυτονόητο αίτημα αυτού του ανθρώπου που θέλει να μάθει πως πέθανε το παιδί του».

Δείτε το βίντεο: