Τους ισχυρισμούς ότι τον έπιασαν να κάνει σεξ με έναν άλλο ηθοποιό αρνήθηκε ο Will Smith μέσω εκπροσώπου του.

Τον συγκεκριμένο ισχυρισμό διατύπωσε πρώην προσωπικός βοηθός του ηθοποιού, σε συνέντευξή του με την Tasha K., η οποία έγινε viral στο διαδίκτυο. Ο Bilaal, πρώην συνεργάτης του Smith, ισχυρίζεται ότι είδε τον πρωταγωνιστή του «Men In Black», που σήμερα είναι 55 ετών, και τον Duane Martin να συνευρίσκονται ερωτικά μέσα στο καμαρίνι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Άνοιξα την πόρτα στο καμαρίνι του Duane και τότε είδα τον Duane να κάνει σεξ με τον Will», είπε στη συνέντευξη, ενώ δεν παρέλειψε να περιγράψει και τη σκηνή της ερωτικής συνεύρεσής τους. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε μη κολακευτικούς ισχυρισμούς για τον ανδρισμό του Will Smith, λέγοντας ότι το μόριό του μοιάζει σαν το μικρό δάχτυλο του ποδιού.

Will Smith will WISH this interview NEVER happened! This is one of the closest people to Will aside from Jada to sit down and tell all about him. From meeting Jada, Tupac, Will’s sexuality and manhood size, he KNOWS and TELLS it ALL‼️@bopulent

You can watch this FULL interview… pic.twitter.com/uSjwqB2j8V

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Tasha K | UNWINEWITHTASHAK (@unwinewithtasha) November 14, 2023