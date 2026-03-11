Ο νεαρός YouTuber Γιάννης Αεράκης μέσα από βίντεο στο TikTok έκανε γνωστό στους followers του ότι έχει καρκίνο και ξεκινά χημειοθεραπείες.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που έγινε γνωστός μέσα από το YouTube και άλλες πλατφόρμες, μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε. Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του και ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν. «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», ανέφερε. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα αλλά και άλλες πιο δύσκολες. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε.

Το πρωί της 10ης Μαρτίου δημοσίευσε επίσης ένα story μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο κάνει το σήμα της νίκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.

