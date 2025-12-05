Ο Αντώνης Λουδάρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Status» του Κωνσταντίνου Καμέα, η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) από τον Astra TV. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε πριν από μερικά χρόνια με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην πρωινή ζώνη του Alpha TV, στην εκπομπή «Σπίτι μου σπιτάκι μου».

Όπως δήλωσε, η εμπειρία εκείνη δεν του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, τονίζοντας ότι αυτό δεν οφειλόταν αποκλειστικά στη συμπαρουσιάστριά του, αλλά και στις γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. «Δεν μου άφησε την καλύτερη γεύση η συνεργασία με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αλλά δεν βοήθησαν πολύ και οι συνθήκες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως «δηλαδή υπήρχαν κάποια πρόσωπα που δεν μας βοηθούσαν να πάρουμε μια ανάσα για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε και να το απολαύσουμε. Ήταν πολύ δύσκολο και πιεστικό αλλά απ’ όλο αυτό μπορώ να κρατήσω ωραία πράγματα. Γνώρισα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες που χαίρομαι όταν τους βλέπω, διατηρούμε ακόμα επαφές και νιώθουμε πάντα ότι μας συνδέει κάτι από μια εποχή που ήταν δύσκολη για όλους. Αυτό κάπως μας έδεσε και υπάρχει μεγάλη χαρά όποτε τους συναντάω».

Ο Αντώνης Λουδάρος πρόσθεσε ακόμη πως «κάποια στιγμή υπήρχε μια πολύ μεγάλη εστίαση σε κάτι για τότε, για εκείνη την περίοδο, που νομίζω ότι αδικούσε την πραγματικότητα. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν πάρα πολλά τα πράγματα και πολλοί οι παράγοντες».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 28′

Σε παλιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Πρωινό ΣουΣού, ο Αντώνης Λουδάρος είχε αναφέρει πως δεν κάνει παρέα με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όμως θέλει να είναι ευτυχισμένη.

«Με την Κωνσταντίνα δεν κάναμε παρέα ούτε όταν ήμασταν μαζί. Θέλω να είναι ευτυχισμένη αυτή η κοπέλα γιατί σε κάθε άνθρωπο αξίζει να είναι ευτυχισμένος», είχε αναφέρει ο γνωστός ηθοποιός.

