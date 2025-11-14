Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στην εκπομπή «Real View» της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025, σχολιάστηκε το θέμα του εξωδίκου που έστειλε ο Γιώργος Λιάγκας στον Λάκη Λαζόπουλο. Με αφορμή μια συζήτηση για τους στημένους τηλεοπτικούς καβγάδες, η Σοφία Μουτίδου μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία της.

«Με πήρε τηλέφωνο αρχισυντάκτης πριν από κάποια χρόνια και μου είπε “θα πει κάτι εναντίον σου, θα πεις εσύ τη γνώμη σου, θα γίνει μια μάχη στον αέρα, θα σου κάνει πολύ καλό αυτό”. Τον ρώτησα, λοιπόν, “όταν με πήρες τηλέφωνο, συγκεκριμένα εμένα, φανταζόσουν ότι θα δεχθώ;”. Και μου είπε “όχι, ΟΚ, κανένα πρόβλημα, τα λέμε”. Δεν θίχθηκε.»

Η ίδια εξήγησε ότι δεν θυμάται ποια εκπομπή ήταν, ούτε ποιος παρουσιαστής, επισημαίνοντας μάλιστα με χιούμορ: «Εγώ δεν ξέρω και σε ποια κανάλια είναι και οι μεγάλοι παρουσιαστές. Φαντάσου, τώρα, οι αρχισυντάκτες».

«Μία εκπομπή, στην πρωινή ή στη μεσημεριανή ζώνη, που μου είπαν “θα σε πάρουμε, θα καβγαδίσεις και καλό θα πάθεις και εμείς θα ανέβουμε, όλα κομπλέ”. Και του είπα αυτό, έζησα δηλαδή αυτή την πλευρά», πρόσθεσε με νόημα η Σοφία Μουτίδου.

Στο τέλος, η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο πρόσφατο περιστατικό που συζητήθηκε έντονα, με τον Απόστολο Γκλέτσο στο ίδιο πλατό, τονίζοντας πως δεν ήταν στημένο, αλλά με όσα ακούγονται δεν είναι παράλογο να θεωρεί κάτι τέτοιο ο κόσμος.

«Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο. Με ρώτησε ένας φίλος μου και του είπα “Για να το λες εσύ, φαντάσου τι θα σκέφτεται ο κόσμος”. Φυσικά η δράση θα φέρει αντίδραση και η δική μου δράση ήταν αντίδραση σε κάτι άλλο. Απλώς ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να αναρωτιέται τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα», είπε κλείνοντας η Σοφία Μουτίδου.

govastiletto.gr -«Ντροπή της υφηλίου»: Η Σοφία Μουτίδου «ισοπεδώνει» τον Γιώργο Λιάγκα!