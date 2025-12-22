Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση στην κάμερα του ΣΚΑΪ προχώρησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, αποκαλύπτοντας πως διανύει μια περίοδο “κρίσης ηλικίας”. Ο ίδιος εξήγησε πως καθώς πλησιάζει τα 40, έχει αρχίσει να αναθεωρεί τη στάση του και γι’ αυτό επιλέγει πλέον να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος περνά μια κρίση ηλικίας. «Είμαι 36. Έχω πάθει μια κρίση ηλικίας τώρα τελευταία. Όσο οδεύω προς τα 40 όντως νιώθω ότι μεγαλώνω».

Για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει ο ίδιος μια εκπομπή: «Θα ήθελα πολύ να παρουσιάσω ένα παιχνίδι. Έχω κάνει δοκιμαστικό δύο φορές και έχω κοπεί και στις δύο».

Σχετικά για τους λόγους που έχει πάψει να μιλά ανοιχτά για την προσωπική του ζωή ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε: «Είχα πει ότι κρατάω κρυφή την προσωπική μου ζωή για να μη με ματιάσουν. Δεν νομίζω ότι αφορά κάποιον. Αφορά τον κόσμο τώρα με ποια κοπέλα είμαι; Πιστεύω ότι είναι λίγο εξωτερικής κατανάλωσης.

Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι κακό αν ανακοινώσω ότι είμαι με μια κοπέλα, απλά μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία του να απαντάς για το εάν παντρεύεσαι ή αν θα κάνεις παιδιά. Αυτά θέλω να αποφεύγω και γι’ αυτό δεν λέω τίποτα», απάντησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Δείτε το παρακάτω βίντεο από την εκπομπή Weekend Live:

Να θυμίσουμε ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι ζευγάρι με την Δανάη Βαρθολομάτου, η οποία είναι personal trainer, ενώ ασχολείται και με τον χώρο των media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records.

