Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρέθηκε ο Οδυσσέας Κίμωνας Ντε Γκρες, μετά το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των πασχαλινών του διακοπών στη Φλωρεντία. Ο τραυματισμός του κινητοποίησε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία άδραξαν την ευκαιρία να αποκαλύψουν πτυχές της προσωπικότητας και της ζωής του 21χρονου γιου του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie-Chantal που παρέμεναν έως τώρα μακριά από τη δημοσιότητα.

Το ατύχημα στη Φλωρεντία

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Φλωρεντία με φίλους, ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της οικογένειάς του.

Η Marie-Chantal και ο Παύλος Ντε Γκρες ταξίδεψαν εσπευσμένα για να βρεθούν στο πλευρό του, εγκαταλείποντας τα πασχαλινά τους σχέδια.

Τι συνέβη; Ο 21χρονος είχε μια άσχημη πτώση κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο κρανίο.

Η Marie Chantal περιέγραψε με ειλικρίνεια τις στιγμές αγωνίας.

«Αχ, οι ήσυχες ανατροπές της ανατροφής των παιδιών – ακόμα και όσο μεγαλώνουν, εξακολουθούν να τραβάνε την καρδιά σου με τους βαθύτερους τρόπους. Ο γλυκός μου Ody έπεσε και έσπασε το κεφάλι του» είπε και συνέχισε: «Όλα ευτυχώς είναι υπό έλεγχο τώρα αλλά σήμαινε μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων, έπρεπε να ξεχάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα μας με την οικογένεια και να τρέξουμε στη Φλωρεντία για να είμαστε δίπλα του και να τον φέρουμε σπίτι».

Η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε, με τη μητέρα του να εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και τους φίλους του.

Ποιος είναι ο Οδυσσέας Κίμωνας Ντε Γκρες

Ο Οδυσσέας Κίμωνας Ντε Γκρες είναι ένα από τα πέντε παιδιά του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal, οι οποίοι είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Η οικογένεια περιλαμβάνει επίσης τη Μαρία-Ολυμπία Ντε Γκρες, καθώς και τους Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα-Ανδρέα και Αριστείδη-Σταύρο, διατηρώντας στενούς δεσμούς παρά τη διεθνή ζωή που ακολουθούν.

Ο Οδυσσέας-Κίμωνας είναι το τέταρτο παιδί του ζευγαριού και κρατά χαμηλό προφίλ στη ζωή του.

Ζει στη Νέα Υόρκη, συγκεκριμένα στο Upper East Side, ακολουθώντας έναν πιο διεθνή και σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι σπουδές του φαίνεται να ξεκίνησαν από το Dwight School, ένα από τα πιο γνωστά ιδιωτικά σχολεία της πόλης, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στο πανεπιστήμιο, συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή πορεία που ακολουθούν και τα αδέλφια του.

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, ο Οδυσσέας-Κίμωνας δραστηριοποιείται έντονα στον κλάδο της μόδας μέσω του brand Gallows Humour. Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί μια δημιουργική πλατφόρμα όπου η σύγχρονη αισθητική συναντά το προσωπικό του όραμα. Για τον ίδιο, η ενασχόληση αυτή δεν είναι μια περιστασιακή δραστηριότητα, αλλά ένα στρατηγικό βήμα για την οικοδόμηση μιας αυτόνομης επαγγελματικής ταυτότητας.

Η καθημερινότητά του αντικατοπτρίζει απόλυτα τη ζωή μιας σύγχρονης royal γενιάς.

Τα ταξίδια, οι σπουδές στο εξωτερικό και η επαφή με τη μόδα και τη δημιουργία συνθέτουν ένα lifestyle που κινείται μακριά από τα παραδοσιακά βασιλικά πρότυπα.

Ζώντας ανάμεσα στη δυναμική της Νέας Υόρκης και τις διεθνείς εμπειρίες των ταξιδιών του, ο Οδυσσέας-Κίμωνας διαμορφώνει ένα δικό του, αυτόνομο προφίλ. Κατορθώνει να τιμά την οικογενειακή του παράδοση, ενώ ταυτόχρονα χτίζει με συνέπεια τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα μέσα από τα πρώτα του επαγγελματικά ανοίγματα.

Με πληροφορίες από το hellomagazine.com

