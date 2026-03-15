Η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου πλησιάζει, καθώς η 98η Τελετή των Βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί απόψε Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Hollywood του Los Angeles.

Οι φετινές υποψηφιότητες για το Α’ Γυναικείο Oscar φέρνουν στο προσκήνιο την “αθόρυβη” υποκριτική. Αντί για θεατρικές υπερβολές, βλέπουμε πέντε γυναίκες να χτίζουν τους χαρακτήρες τους πάνω σε αντιφάσεις και λεπτές ψυχολογικές εναλλαγές.

Η Jessie Buckley στο Hamnet βρίσκεται στο κέντρο μιας βαθιά προσωπικής ιστορίας απώλειας. Η ερμηνεία της στηρίζεται στη συγκράτηση και στη σωματική παρουσία, με το πένθος να εκφράζεται έμμεσα, μέσα από μικρές χειρονομίες και ελεγχόμενες εκφράσεις. Η Buckley αποφεύγει τον μελοδραματισμό και επιλέγει μια λιτή, σχεδόν εσωστρεφή προσέγγιση.

Η Rose Byrne στο “Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα” παραδίδει μια ερμηνεία έντονης συναισθηματικής φθοράς. Ο χαρακτήρας της κινείται ανάμεσα στην κόπωση, την ειρωνεία και την απελπισία, με την Byrne να ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη δραματική ένταση, χωρίς να χάνει την αίσθηση της καθημερινότητας.

Στο Sentimental Value, η Renate Reinsve συνεχίζει τη σπουδαία ερμηνευτική γραμμή που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος της βασίζεται στην παρατήρηση και στις λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, με τη Reinsve να αποδίδει έναν χαρακτήρα που διαμορφώνεται περισσότερο από το παρελθόν και τις μνήμες, παρά από εξωτερικά γεγονότα.

Η Emma Stone στην Bugonia κινείται σε ένα πιο ιδιόμορφο κινηματογραφικό περιβάλλον. Η ερμηνεία της συνδυάζει ειρωνεία, αποστασιοποίηση και υπόγεια ένταση, ακολουθώντας τον ιδιαίτερο τόνο της ταινίας. Πρόκειται για έναν ρόλο που απαιτεί ακρίβεια και έλεγχο, καθώς η εκφραστικότητα δεν προκύπτει από κορυφώσεις, αλλά από τη συνεχή μετατόπιση του ύφους.

Τέλος, η Kate Hundson στο Song Sung Blue επιστρέφει με έναν ρόλο που βασίζεται στη συναισθηματική διαθεσιμότητα και την απλότητα. Η ερμηνεία της κινείται σε πιο άμεσους τόνους, με έμφαση στη σχέση του χαρακτήρα με τη μουσική και την προσωπική του διαδρομή, προσφέροντας μια λιγότερο σύνθετη, αλλά συνεπή παρουσία.

