Σε μια κίνηση μάρκετινγκ προχώρησε η Jennifer Lopez, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών της για τις επερχόμενες συναυλίες της στο Λας Βέγκας. Η Λατίνα σούπερ σταρ ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την εμφάνισή της στο World Pride στην Ουάσινγκτον το περασμένο καλοκαίρι.

Στο βίντεο, η 56χρονη JLo χορεύει στη σκηνή φορώντας ένα σουτιέν και στρινγκ με καλσόν σε χρώμα nude από το σχεδιαστικό δίδυμο The Blonds με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Θα σας δω ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ για το The JLo Show στο Λας Βέγκας! Ποιο τραγούδι θέλετε να ΠΑΙΞΩ;» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Jennifer Lopez.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με την ανάρτηση να δέχεται «καταιγίδα» σχολίων και πάνω από 760.000 likes μέσα σε λίγες ώρες.

Οι φαν της Lopez πλημμύρισαν το προφίλ της με χιλιάδες emoji φλόγες, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους και αναφέροντας τα τραγούδια που ελπίζουν να ακούσουν ζωντανά στο Λας Βέγκας.

