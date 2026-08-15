Το Nammos στην Ψαρρού, που συγκεντρώνει όλους τους διάσημους, επέλεξε για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα το σχεδιαστικό δίδυμο Dean και Dan Caten, ιδρυτές και σχεδιαστές του δημοφιλούς fashion brand Dsquared2.

Οι Καναδοί designers επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο, την οποία λατρεύουν για την απίθανη ενέργεια και το πνεύμα ελευθερίας της. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε στην κοσμική πλαζ να βάζουν λάδι ο ένας στον άλλο. Ο Dean και o Dan εμφανίζονται παντού μαζί, είναι πολύ αγαπημένοι και πάντοτε φροντίζουν και προσέχουν ο ένας τον άλλον.

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους μίλησαν για την μεταξύ τους σχέση: «Ως μονοζυγωτικοί δίδυμοι, γεννηθήκαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί, είμαστε μαζί σε όλη μας την ζωή. Ζούμε μαζί, δουλεύουμε μαζί, ταξιδεύουμε μαζί, κάνουμε διακοπές μαζί. Είμαστε σαν ζευγάρι τα τελευταία 62 χρόνια. Και μάλιστα σε εμάς δεν υπάρχει περίπτωση διαζυγίου».

Όσο για το τι συμβαίνει όταν έχουν σύντροφο απάντησαν: «Ο εκάστοτε σύντροφος παντρεύεται και τους δυο μας. Το τρίτο πρόσωπο ξέρει ότι για να μείνει με τον έναν από εμάς πρέπει να αποδεχτεί και τον άλλον. Και πρέπει να αρέσει και στους δυο μας. Η οικογένειά μας διευρύνεται κι εκείνος γίνεται μέλος της οικογένειάς μας. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ όμορφο όλο αυτό».

Στο διάσημο beach bar restaurant της Ψαρρούς ο φακός του Mykonos Live TV εντόπισε και ένα ακόμη άνθρωπο της μόδας να χαλαρώνει μαζί με τους Dsquared2 στην παραλία, έχοντας επιλέξει ξαπλώστρα πάνω στο κύμα. Ο λόγος για τον Michele Tacchella, κορυφαίο διοικητικό στέλεχος του οίκου Giorgio Armani. Ο Ιταλός μάνατζερ εργάζεται στον όμιλο Armani από το 1994, έχοντας περάσει από διάφορα τμήματα και θέσεις ευθύνης, ενώ υπό την εποπτεία του βρίσκεται και η επιτυχημένη επέκταση του ομίλου στην εστίαση, η οποία περιλαμβάνει τα Emporio Armani Caffè, τα Armani/Ristorante, το φημισμένο εστιατόριο Nobu και το Armani/Privé club στο Μιλάνο.

Οι φήμες στην Ιταλία λένε ότι στο παρελθόν υπήρξε σύντροφος του ίδιου του Giorgio Armani, ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ με τη σχέση τους να είναι αμιγώς επαγγελματική και βασισμένη σε βαθιά αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο κορυφαίος Ιταλός μόδιστρος που έφυγε από την ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 91 ετών, είχε συνάψει σχέση με τον Pantaleo Dell’ Orco, σημερινό πρόεδρο του ομίλου Armani.

Γνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1970, έζησαν μαζί για χρόνια και ο Armani τον είχε χαρακτηρίσει ως τον πιο κοντινό του άνθρωπο.

govastiletto.gr – Dean & Dan Caten: Τα αδέλφια Dsquared2 απολαμβάνουν τις βουτιές του στο Nammos της Ψαρρούς