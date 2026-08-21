Το πρωί της Παρασκευής (21/8), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τις ευχές του στη Μαντόνα με αφορμή τα γενέθλιά της.

Μέσα από ένα Instagram Story, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι η «βασίλισσα της ποπ» επέλεξε την Ελλάδα ως έναν από τους προορισμούς των διακοπών της, ενώ την παρότρυνε να επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας στο μέλλον.

Η Μαντόνα επέλεξε φέτος την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της, μοιραζόμενη στα social media στιγμιότυπα από τις εορταστικές εκδηλώσεις. Στο βίντεο κυριαρχούν η μουσική, ο χορός και η έντονη ελληνική ατμόσφαιρα, με την Κέρκυρα να αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών.

Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίζεται να σβήνει τις τούρτες των γενεθλίων της, να χορεύει και να διασκεδάζει μαζί με τους καλεσμένους της. Στο πλευρό της βρίσκονται τα παιδιά της, στενοί φίλοι, καθώς και ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις.

Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο βραδιά, καθώς πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκεντρώσεις προς τιμήν της. Το βασικό πάρτι, πάντως, πραγματοποιήθηκε στους γραφικούς Κουραμάδες της Κέρκυρας, όπου η Μαντόνα και η παρέα της επέλεξαν το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο «Ατζάρδο». Η βραδιά ξεκίνησε περίπου στις 22:00 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα.