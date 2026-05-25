Λάμψη αστέρων και ένα non-stop πάρτι σφράγισαν το μεγάλο φινάλε των εμφανίσεων του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή στο Κέντρο Αθηνών, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026.

Το πιο επιτυχημένο μουσικό σχήμα της σεζόν έριξε αυλαία με μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, όπου η εγχώρια showbiz έδωσε δυναμικό «παρών». Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες αποθεώθηκαν από το κοινό, με τα πανέρια από τα λουλούδια να σχηματίζουν βουνά στην πίστα, και τους επώνυμους φίλους τους να διασκεδάζουν στα πρώτα τραπέζια μέχρι το πρωί.

Ανάμεσα στις παρουσίες που μαγνήτισαν τα βλέμματα ήταν ο Ηλίας Μπόγδανος με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν, αλλά και η Μελίνα Νικολαΐδη που βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή. Την ίδια στιγμή, η πάντα εντυπωσιακή Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τράβηξε πάνω της όλα τα φλας, ενώ στην ίδια παρέα διασκέδαζαν η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου και η Σαμάνθα Αποστολοπούλου.

Το καλλιτεχνικό παζλ της βραδιάς συμπλήρωσαν η ηθοποιός Δήμητρα Σιγάλα και ο σκηνοθέτης – ηθοποιός Δημήτρης Γιώτης, οι οποίοι απήλαυσαν το πρόγραμμα και συνεχάρησαν τους καλλιτέχνες. Η εκρηκτική χημεία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, κλείνοντας με τον πιο ιδανικό τρόπο μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

