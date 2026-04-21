Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζονται να ανέβουν μερικά από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz!

Η απόφαση για το μεγάλο ναι έχει ήδη παρθεί και εμείς συγκεντρώσαμε όλους εκείνους που βρίσκονται σε τροχιά γάμου, προγραμματίζοντας την πιο λαμπερή μέρα της κοινής τους πορείας για τους επόμενους μήνες.

Ποια ερωτευμένα ζευγάρια παντρεύονται το φετινό καλοκαίρι;

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella

Στο “νησί της καρδιάς” τους, την Πάρο, ετοιμάζονται να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella. Το ζευγάρι επέλεξε τον αγαπημένο κυκλαδίτικο προορισμό του Ιταλού μπασκετμπολίστα για τη μεγάλη μέρα, έναν τόπο γεμάτο αναμνήσεις από τις κοινές τους διακοπές και αγαπημένους φίλους που θα βρίσκονται στο πλευρό τους.

Το “Save the date” έχει ήδη φτάσει στα χέρια των καλεσμένων μέσω ενός ευρηματικού βίντεο, δίνοντας το σύνθημα για ένα διήμερο γεμάτο χαρές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ραντεβού δίνεται στις 26 Ιουνίου για το καθιερωμένο πάρτι υποδοχής, με την επίσημη τελετή να ακολουθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.

To γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί στο διάσημο σπίτι του Γιάννη Πάριου που πλέον ανήκει στον γιο του, Μιχαήλ Βαρθακούρη και ενοικιάζεται για να πραγματοποιηθούν γάμοι, βαφτίσεις και διαφόρων ειδών events στους υπέροχους χώρους του με τη μοναδική θέα στο Αιγαίo.

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης

Σε τροχιά γάμου βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, Φάνης Μπότσης. Μετά από μια περίοδο διακριτικότητας, το ζευγάρι ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή τελετή στη Μεσσηνία μέσα στο καλοκαίρι, που θα επισφραγίσει τον έρωτά τους.

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους του ζευγαριού θα βρίσκονται: ο Νίκος Κολώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού.

Το νυφικό σύμφωνα με τον Νίκο Γεωργιάδη θα είναι Mi-Ro!

«Αυτό που μου αρέσει στον σύντροφό μου, νομίζω ότι αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου, είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα. Το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Με κάνει να γελάω πολύ», είχε πει πρόσφατα η Δανάη Μπάρκα καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Wedding bells για τη Φαίη Σκορδά! Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να ντυθεί νύφη στο πλευρό του Αλέξανδρου Αθανασιάδη, επιλέγοντας τον δρόμο του πολιτικού γάμου. Παρά τη διακριτικότητα που χαρακτήριζε τη σχέση τους από το 2021, το ζευγάρι κάνει πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα, προγραμματίζοντας τη μεγάλη στιγμή για τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες.

«Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε», είχε πει on air η Φαίη Σκορδά.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννη Καραβάνης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά, καθώς το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο και στο παρελθόν (2015) στο Λος Άντζελες. Μετά την επανασύνδεσή τους και την πρόταση γάμου που έχει ήδη γίνει, η παρουσιάστρια έχει εκφράσει την επιθυμία της ο γάμος να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.

Σε τηλεοπτικές της δηλώσεις η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε: «Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν οι υποχρεώσεις που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται… Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο.

Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Δώρα Παντέλη – Τζον Μεραμβελιωτάκης

Ένα χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους, η Δώρα Παντέλη και ο εκλεκτός της καρδιάς της ετοιμάζονται να επισφραγίσουν την ευτυχία τους. Αν και το ζευγάρι έχει ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, προγραμματίζει τώρα έναν θρησκευτικό γάμο για τα τέλη Ιουλίου, γιορτάζοντας την κοινή του πορεία μαζί με τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Θυμίζουμε, όπως έχει πει η ίδια, το 2024 μια τυχαία συνάντηση που είχαν, στάθηκε καθοριστική και έτσι η σχέση τους από φιλική εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα!

Με το καλό!

govastiletto.gr – Η Φαίη Σκορδά ντύθηκε νύφη και είναι εκθαμβωτική! Δείτε το βίντεο