Οι φίλοι της Eurovision έδωσαν και φέτος τη δική τους ψήφο, αναδεικνύοντας τα τραγούδια που θεωρούν τα κορυφαία όλων των εποχών μέσα από το ESC Top 250 – Full Results.
Η ετήσια ψηφοφορία διοργανώνεται από το Songfestival.be και βασίζεται στα προσωπικά Top 10 που καταθέτουν οι Eurofan από όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική κατάταξη.
Στην κορυφή της λίστας κυριαρχεί για ακόμη μία φορά η Σουηδία, με δύο συμμετοχές της Loreen να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση των νικητήριων τραγουδιών της.
Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία των τελευταίων ετών, καθώς αρκετές συμμετοχές του 2024, αλλά και νεότερες του 2025, βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα για την Ελλάδα, καθώς στη 10η θέση συναντάμε το “Zari” της Marina Satti, τη συμμετοχή του 2024, η οποία φαίνεται πως έχει κερδίσει σημαντική αποδοχή στο διεθνές fan κοινό.
Η ελληνική παρουσία δεν σταματά εκεί, αφού στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη το “Asteromata” της Klavdia στη 36η θέση και το εμβληματικό “My Number One” της Helena Paparizou, που χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα το 2005, στη 39η θέση.
Παράλληλα, έντονη είναι και η κυπριακή παρουσία, με το “Fuego” της Eleni Foureira να καταλαμβάνει τη 18η θέση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία της συμμετοχής που έφτασε μια ανάσα από τη νίκη το 2018.
Η φετινή κατάταξη δείχνει ξεκάθαρα ότι η Eurovision δεν τιμά μόνο το παρελθόν της, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί τραγούδια που χαράσσονται στη μνήμη των θεατών και παραμένουν αγαπημένα για χρόνια.
Η πρώτη 50άδα της κατάταξης, όπως δημοσιεύεται στο ESC Top 250 – Full Results (2025), έχει ως εξής:
- Sweden 2012 – “Euphoria” – Loreen
- Sweden 2023 – “Tattoo” – Loreen
- Albania 2025 – “Zjerm” – Shkodra Elektronike
- Finland 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä
- Spain 2022 – “SloMo” – Chanel
- Sweden 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ
- Sweden 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs
- Croatia 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna
- Finland 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman
- Greece 2024 – “Zari” – Marina Satti
- Switzerland 2024 – “The Code” – Nemo
- Ukraine 2021 – “Shum” – Go_A
- Italy 2021 – “Zitti e buoni” – Måneskin
- The Netherlands 2024 – “Europapa” – Joost Klein
- Ukraine 2024 – “Teresa & Maria” – alyona alyona & Jerry Heil
- Ireland 2024 – “Doomsday Blue” – Bambie Thug
- Sweden 2014 – “Undo” – Sanna Nielsen
- Cyprus 2018 – “Fuego” – Eleni Foureira
- France 2021 – “Voilà” – Barbara Pravi
- Italy 2020 – “Fai rumore” – Diodato
- Ukraine 2016 – “1944” – Jamala
- The Netherlands 2019 – “Arcade” – Duncan Laurence
- Switzerland 2021 – “Tout l’univers” – Gjon’s Tears
- Iceland 2019 – “Hatrið mun sigra” – Hatari
- Serbia 2007 – “Molitva” – Marija Šerifović
- Lithuania 2025 – “Tavo akys” – Katarsis
- Sweden 2015 – “Heroes” – Måns Zelmerlöw
- The Netherlands 2022 – “De Diepte” – S10
- Switzerland 2025 – “Voyage” – Zoë Më
- Israel 2024 – “Hurricane” – Eden Golan
- Portugal 2022 – “Saudade, saudade” – Maro
- Norway 1995 – “Nocturne” – Secret Garden
- United Kingdom 1996 – “Ooh…Aah…Just A Little Bit” – Gina G
- Norway 2009 – “Fairytale” – Alexander Rybak
- Austria 2025 – “Wasted Love” – JJ
- Greece 2025 – “Asteromata” – Klavdia
- Germany 2025 – “Baller” – Abor & Tynna
- Poland 2025 – “Gaja” – Justyna Steczkowska
- Greece 2005 – “My Number One” – Helena Paparizou
- Israel 2025 – “New Day Will Rise” – Yuval Raphael
- Iceland 2025 – “RÓA” – VÆB
- Serbia 2022 – “In Corpore Sano” – Konstrakta
- Portugal 2017 – “Amar Pelos Dois” – Salvador Sobral
- Estonia 2015 – “Goodbye to Yesterday” – Elina Born & Stig Rästa
- Latvia 2023 – “Aijā” – Sudden Lights
- Belgium 2015 – “Rhythm Inside” – Loïc Nottet
- Italy 2019 – “Soldi” – Mahmood
- Norway 2019 – “Spirit in the Sky” – KEiiNO
- Portugal 2025 – “Deslocado” – Napa
- Slovenia 2023 – “Carpe Diem” – Joker Out