Οι φίλοι της Eurovision έδωσαν και φέτος τη δική τους ψήφο, αναδεικνύοντας τα τραγούδια που θεωρούν τα κορυφαία όλων των εποχών μέσα από το ESC Top 250 – Full Results.

Η ετήσια ψηφοφορία διοργανώνεται από το Songfestival.be και βασίζεται στα προσωπικά Top 10 που καταθέτουν οι Eurofan από όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική κατάταξη.

Στην κορυφή της λίστας κυριαρχεί για ακόμη μία φορά η Σουηδία, με δύο συμμετοχές της Loreen να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση των νικητήριων τραγουδιών της.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία των τελευταίων ετών, καθώς αρκετές συμμετοχές του 2024, αλλά και νεότερες του 2025, βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα για την Ελλάδα, καθώς στη 10η θέση συναντάμε το “Zari” της Marina Satti, τη συμμετοχή του 2024, η οποία φαίνεται πως έχει κερδίσει σημαντική αποδοχή στο διεθνές fan κοινό.

Η ελληνική παρουσία δεν σταματά εκεί, αφού στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη το “Asteromata” της Klavdia στη 36η θέση και το εμβληματικό “My Number One” της Helena Paparizou, που χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα το 2005, στη 39η θέση.

Παράλληλα, έντονη είναι και η κυπριακή παρουσία, με το “Fuego” της Eleni Foureira να καταλαμβάνει τη 18η θέση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία της συμμετοχής που έφτασε μια ανάσα από τη νίκη το 2018.

Η φετινή κατάταξη δείχνει ξεκάθαρα ότι η Eurovision δεν τιμά μόνο το παρελθόν της, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί τραγούδια που χαράσσονται στη μνήμη των θεατών και παραμένουν αγαπημένα για χρόνια.

Η πρώτη 50άδα της κατάταξης, όπως δημοσιεύεται στο ESC Top 250 – Full Results (2025), έχει ως εξής:

  1. Sweden 2012 – “Euphoria” – Loreen
  2. Sweden 2023 – “Tattoo” – Loreen
  3. Albania 2025 – “Zjerm” – Shkodra Elektronike
  4. Finland 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä
  5. Spain 2022 – “SloMo” – Chanel
  6. Sweden 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ
  7. Sweden 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs
  8. Croatia 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna
  9. Finland 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman
  10. Greece 2024 – “Zari” – Marina Satti
  11. Switzerland 2024 – “The Code” – Nemo
  12. Ukraine 2021 – “Shum” – Go_A
  13. Italy 2021 – “Zitti e buoni” – Måneskin
  14. The Netherlands 2024 – “Europapa” – Joost Klein
  15. Ukraine 2024 – “Teresa & Maria” – alyona alyona & Jerry Heil
  16. Ireland 2024 – “Doomsday Blue” – Bambie Thug
  17. Sweden 2014 – “Undo” – Sanna Nielsen
  18. Cyprus 2018 – “Fuego” – Eleni Foureira
  19. France 2021 – “Voilà” – Barbara Pravi
  20. Italy 2020 – “Fai rumore” – Diodato
  21. Ukraine 2016 – “1944” – Jamala
  22. The Netherlands 2019 – “Arcade” – Duncan Laurence
  23. Switzerland 2021 – “Tout l’univers” – Gjon’s Tears
  24. Iceland 2019 – “Hatrið mun sigra” – Hatari
  25. Serbia 2007 – “Molitva” – Marija Šerifović
  26. Lithuania 2025 – “Tavo akys” – Katarsis
  27. Sweden 2015 – “Heroes” – Måns Zelmerlöw
  28. The Netherlands 2022 – “De Diepte” – S10
  29. Switzerland 2025 – “Voyage” – Zoë Më
  30. Israel 2024 – “Hurricane” – Eden Golan
  31. Portugal 2022 – “Saudade, saudade” – Maro
  32. Norway 1995 – “Nocturne” – Secret Garden
  33. United Kingdom 1996 – “Ooh…Aah…Just A Little Bit” – Gina G
  34. Norway 2009 – “Fairytale” – Alexander Rybak
  35. Austria 2025 – “Wasted Love” – JJ
  36. Greece 2025 – “Asteromata” – Klavdia
  37. Germany 2025 – “Baller” – Abor & Tynna
  38. Poland 2025 – “Gaja” – Justyna Steczkowska
  39. Greece 2005 – “My Number One” – Helena Paparizou
  40. Israel 2025 – “New Day Will Rise” – Yuval Raphael
  41. Iceland 2025 – “RÓA” – VÆB
  42. Serbia 2022 – “In Corpore Sano” – Konstrakta
  43. Portugal 2017 – “Amar Pelos Dois” – Salvador Sobral
  44. Estonia 2015 – “Goodbye to Yesterday” – Elina Born & Stig Rästa
  45. Latvia 2023 – “Aijā” – Sudden Lights
  46. Belgium 2015 – “Rhythm Inside” – Loïc Nottet
  47. Italy 2019 – “Soldi” – Mahmood
  48. Norway 2019 – “Spirit in the Sky” – KEiiNO
  49. Portugal 2025 – “Deslocado” – Napa
  50. Slovenia 2023 – “Carpe Diem” – Joker Out
