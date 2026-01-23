Οι φίλοι της Eurovision έδωσαν και φέτος τη δική τους ψήφο, αναδεικνύοντας τα τραγούδια που θεωρούν τα κορυφαία όλων των εποχών μέσα από το ESC Top 250 – Full Results.

Η ετήσια ψηφοφορία διοργανώνεται από το Songfestival.be και βασίζεται στα προσωπικά Top 10 που καταθέτουν οι Eurofan από όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας έτσι τη συνολική κατάταξη.

Στην κορυφή της λίστας κυριαρχεί για ακόμη μία φορά η Σουηδία, με δύο συμμετοχές της Loreen να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση των νικητήριων τραγουδιών της.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία των τελευταίων ετών, καθώς αρκετές συμμετοχές του 2024, αλλά και νεότερες του 2025, βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα για την Ελλάδα, καθώς στη 10η θέση συναντάμε το “Zari” της Marina Satti, τη συμμετοχή του 2024, η οποία φαίνεται πως έχει κερδίσει σημαντική αποδοχή στο διεθνές fan κοινό.

Η ελληνική παρουσία δεν σταματά εκεί, αφού στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη το “Asteromata” της Klavdia στη 36η θέση και το εμβληματικό “My Number One” της Helena Paparizou, που χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα το 2005, στη 39η θέση.

Παράλληλα, έντονη είναι και η κυπριακή παρουσία, με το “Fuego” της Eleni Foureira να καταλαμβάνει τη 18η θέση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία της συμμετοχής που έφτασε μια ανάσα από τη νίκη το 2018.

Η φετινή κατάταξη δείχνει ξεκάθαρα ότι η Eurovision δεν τιμά μόνο το παρελθόν της, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί τραγούδια που χαράσσονται στη μνήμη των θεατών και παραμένουν αγαπημένα για χρόνια.

Η πρώτη 50άδα της κατάταξης, όπως δημοσιεύεται στο ESC Top 250 – Full Results (2025), έχει ως εξής: