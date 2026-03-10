Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026, το Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών μετατράπηκε σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και φιλανθρωπίας. Η παράσταση «Οι Κληρονόμοι», η διαχρονική κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου, ανέβηκε στη σκηνή από τη θεατρική ομάδα TheArte, μαγνητίζοντας τα βλέμματα της αθηναϊκής κοινωνίας και ενισχύοντας ένα ιερό σκοπό: τη στήριξη του σωματείου MDA Ελλάς (Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις).

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Νατάσα Παζαΐτη, βρέθηκε στις πρώτες σειρές για να καμαρώσει την κόρη τους, Αλίκη Καραμανλή. Η Αλίκη, η οποία συνεχίζει την ενασχόλησή της με το ερασιτεχνικό θέατρο, κέρδισε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της, σε μια βραδιά που ο πατέρας της δεν έκρυβε τη συγκίνησή του. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αδελφός της, Αλέξανδρος Καραμανλής, υπογραμμίζοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα της βραδιάς.

Η βραδιά είχε έντονο άρωμα lifestyle με την παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση έδωσε το «παρών», στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας και του MDA Ελλάς, τραβώντας όπως πάντα τα φλας των φωτογράφων.

Με την κομψότητα που τους διακρίνει, μέλη της γνωστής οικογένειας κοσμηματοπωλών Καίσαρη τίμησαν την εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους σχέση με τις φιλανθρωπικές δράσεις του Κολλεγίου.

Η παράσταση και η Ομάδα TheArte

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Λορίνας Κατσιώτη, η ομάδα TheArte απέδειξε ότι το ερασιτεχνικό θέατρο μπορεί να αγγίξει επαγγελματικά επίπεδα. «Οι Κληρονόμοι» ξεσήκωσαν το κοινό με το καυστικό χιούμορ και τις γρήγορες ατάκες τους, ενώ η παραγωγή πλαισιώθηκε από ζωντανή μουσική, υπό την επιμέλεια του Μάριου Καραμπότη.

Το χειροκρότημα στο τέλος της βραδιάς δεν ήταν μόνο για τις ερμηνείες, αλλά και για το μήνυμα αλληλεγγύης που εξέπεμψε αυτή η συνάντηση της τέχνης με την προσφορά.

