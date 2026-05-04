Με μια λαμπερή βραδιά στην κατοικία του Jeff Bezos και της Lauren Sanchez στη Νέα Υόρκη, δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη των εορτασμών του φετινού Met Gala το Σάββατο 2 Μαΐου.Το ζευγάρι, που ηγείται της διοργάνωσης ως επίτιμοι συμπρόεδροι μαζί με ονόματα παγκόσμιου βεληνεκούς όπως η Beyonce, η Nicole Kidman και η Anna Wintour, ενίσχυσε το Costume Institute με το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν από τη μεγάλη εκδήλωση της Δευτέρας, ο Bezos και η Sanchez φιλοξένησαν ένα αποκλειστικό pre-party, όπου οι προσκεκλημένοι από την ελίτ του Χόλιγουντ ακολούθησαν το ενδυματολογικό concept «η μόδα ως τέχνη», τιμώντας τον σκοπό της βραδιάς με εντυπωσιακές δημιουργίες.

Δείτε φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Εντυπωσιακή ήταν η Georgina Rodríguez, η οποία για το πάρτι επέλεξε ένα total black outfit που αναδείκνυε τις πλούσιες καμπύλες της.

Η Anna Wintour επέλεξε ένα σατέν φόρεμα, σε αυστηρή γραμμή, με ροζ και μωβ λουλούδια, το οποίο συνδύασε με ένα πράσινο παλτό.

Το παρών έδωσαν και οι Jenner, με την Kendall Jenner να έχει επιλέξει ένα μονοχρωματικό look, με μαύρο φόρεμα που είχε άνοιγμα στο στήθος και στα πόδια και ψηλοτάκουνες γόβες. Η Kris Jenner, από την άλλη πλευρά, επέλεξε ένα μπλε φόρεμα, το οποίο συνδύασε με σακάκι γεμάτο στρας, στο ίδιο χρώμα.

Η Anne Hathaway εμφανίστηκε με ένα ανδρόγυνο look.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Brooks Nader με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα από δαντέλα, με βαθύ ντεκολτέ.

Φωτογραφίες άρθρου: AP Associated Press

govastiletto.gr -Anne Hathaway: Αναδείχθηκε «η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» – Δείτε πώς ήταν πριν τις πλαστικές