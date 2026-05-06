Οι Metallica έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία της χρονιάς με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telekom!

Δες τι χρειάζεται να γνωρίζεις πριν έρθεις:

Όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Μεγαλύτερες τσάντες δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Φωτογραφικές μηχανές (με αποσπώμενο φακό) & εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες ή οποιοδήποτε φορητό κάθισμα

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά

Για την προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο προτείνεται η μετακίνηση με τον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ – Στάση «Ειρήνη»)

Για συγκεκριμένες οδηγίες ανά τύπο εισιτηρίου, μπορείς να ενημερωθείς από τα social media της διοργάνωσης (@highpriority.gr).

