Οι Metallica έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία της χρονιάς με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telekom!
Δες τι χρειάζεται να γνωρίζεις πριν έρθεις:
Όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Μεγαλύτερες τσάντες δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.
Απαγορεύονται επίσης:
Φωτογραφικές μηχανές (με αποσπώμενο φακό) & εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης
Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά
Drones
Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)
Μεγάλες ομπρέλες
Καρέκλες ή οποιοδήποτε φορητό κάθισμα
Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες
Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα
Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί
Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες
Αλκοόλ, ναρκωτικά
Για την προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο προτείνεται η μετακίνηση με τον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ – Στάση «Ειρήνη»)
Για συγκεκριμένες οδηγίες ανά τύπο εισιτηρίου, μπορείς να ενημερωθείς από τα social media της διοργάνωσης (@highpriority.gr).
