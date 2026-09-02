Το τηλεοπτικό τοπίο των ιδιωτικών καναλιών ανανεώνεται ριζικά, φέρνοντας στις οθόνες μας μια εντυπωσιακή ποικιλία από δραματικές σειρές εποχής, σύγχρονα κοινωνικά θρίλερ και ανατρεπτικές κωμωδίες.

Με κορυφαίους δημιουργούς, λαμπερά καστ και κινηματογραφική αισθητική, οι νέες παραγωγές υπόσχονται να μονοπωλήσουν τα βράδια μας. Ακολουθεί ο απόλυτος, έγκυρος οδηγός για τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της σεζόν.

Ντέρτι

Στην πρώτη γραμμή του ANT1 βρίσκεται το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό μουσικό-κοινωνικό δράμα από το χρυσό σεναριακό δίδυμο Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης, σε σκηνοθεσία Σπύρου Ρασιδάκη. Η ιστορία μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987, όπου μέσα από τον κόσμο της νύχτας και ενός νυχτερινού κέντρου, ξεδιπλώνεται μια ιστορία γεμάτη απαγορευμένο έρωτα, προδοσία και δίψα για λύτρωση. Η σειρά αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο hit της χρονιάς, ζωντανεύοντας την ατμόσφαιρα των ’80s με αυθεντικότητα και ένα εξαιρετικό soundtrack.

Κρίνο και Αγκάθι

Παράλληλα, ο σταθμός επενδύει στο «Κρίνο και Αγκάθι», μια καθημερινή δραματική σειρά εποχής σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, που μας ταξιδεύει στην Αρκαδία του 1959. Στην ιστορία αυτή, η Λευκή παντρεύεται τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή του αδελφού της με σκοπό να τον καταστρέψει, αλλά στο μονοπάτι της εκδίκησης έρχεται αντιμέτωπη με ένα απρόβλεπτο έρωτα. Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε ένα δυνατό καστ με τους Γιώργο Γεροντιδάκη, Αναστασία Παντούση, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου και Γιάννη Τσορτέκη.

Σπιλιάδες

Την τριάδα των παραγωγών εποχής του ANT1 συμπληρώνουν οι «Σπιλιάδες», μια σειρά βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, η οποία υπογράφει και το σενάριο, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου. Με φόντο τη Σύρο του 1962, μια γυναίκα χάνεται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας (σπιλιάδας). Όταν θεωρείται πλέον νεκρή, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη, αποκτώντας νέα ταυτότητα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ξεχωρίζουν οι Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος και Ρένος Χαραλαμπίδης.

Οι Κόρες της Αρετής

Περνώντας στον Alpha, «Οι Κόρες της Αρετής» έρχονται να καθηλώσουν το κοινό με ένα έντονο κοινωνικό και ψυχολογικό δράμα, βασισμένο στο δημοφιλές ξένο φορμάτ «Mrs. Fazilet and Her Daughters». Το σενάριο υπογράφει η Κατερίνα Γιαννάκου και τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Κωνσταντάτος. Η πλοκή εστιάζει στην Αρετή, μια γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και εργάζεται ως καθαρίστρια, η οποία είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει τις δύο κόρες της, τη Ναταλία και την Άννα, για να αγγίξει την πλούσια ζωή που στερήθηκε. Στους κεντρικούς ρόλους επιστρέφουν δυναμικά οι Μαριάννα Τουμασάτου, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννος Περλέγκας, Ράνια Σχίζα και Αλεξία Καλτσίκη.

Για Σένα

Μια ακόμα σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμα του Alpha είναι η σειρά «Για Σένα», ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα με έντονο ρομαντικό πυρήνα και πρωταγωνιστές τους Μαρία Τζομπανάκη, Κίμωνα Κουρή, Νίκο Πουρσανίδη και Νικόλα Παπαγιάννη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Έλενα Ηλιάδη (Μαρία Τζομπανάκη), η δυναμική μάνα που κράτησε όρθια την οικογένειά της. Τα τρία αδέλφια της οικογένειας, παρά τις κοινές τους μνήμες, ακολουθούν εντελώς διαφορετικά και συγκρουσιακά μονοπάτια, σε μια ιστορία όπου ο έρωτας συναντά μεγάλα οικογενειακά μυστικά και δοκιμάζει τις ισορροπίες των ηρώων.

Μια Γυναίκα

Το παζλ του Alpha ολοκληρώνεται με τη σειρά «Μια Γυναίκα», όπου η Δανάη Παππά κρατά τον κεντρικό ρόλο μετά την επιτυχία της στον «Άγιο Έρωτα». Υποδύεται τη Μαρίνα, μια νέα γυναίκα που χάνει ξαφνικά τον άντρα της και παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά της, αντιμετωπίζοντας παλιές πληγές και καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται στη μαγευτική Φολέγανδρο, συνδυάζοντας το άγριο κυκλαδίτικο τοπίο με ένα βαθιά συγκινητικό δράμα επιβίωσης.

Δύο Μαύρα Πουκάμισα

Στο Mega, η σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές του σταθμού για τη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Βασισμένη στο ομότιτλο επιτυχημένο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, η σειρά ξετυλίγει μια καθηλωτική ιστορία φιλίας, προδοσίας και πάθους με φόντο την ορεινή Κρήτη. Δύο άντρες, μια γυναίκα και ένα θαμμένο μυστικό 40 ετών έρχονται στο φως για να ανατρέψουν τις ζωές όλων. Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη, Δανάη Μιχαλάκη, Μιχάλη Αεράκη και Ελένη Γερασιμίδου.

Κάμπινγκ

Παράλληλα, το Mega φέρνει στις οθόνες μας το «Κάμπινγκ», μια ανατρεπτική «μαύρη κωμωδία» με στοιχεία μυστηρίου, βασισμένη στην τεράστια επιτυχία του Alpha Κύπρου (σε σενάριο Φώτη Γεωργίδη). Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφουν οι Έλενα Σολωμού και Κωστής Παπαδόπουλος, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σέργιος Κωνσταντινίδης. Η ιστορία ακολουθεί έναν φιλήσυχο λογιστή (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) που μπλέκει άθελά του με τη μαφία και καταφεύγει με τα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί συναντά τον εκκεντρικό διευθυντή Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου) και μια παρέα απίθανων χαρακτήρων που ενσαρκώνουν οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και Μπέσσυ Μάλφα.

Μπλε Ώρες

Ο ΣΚΑΪ μπαίνει δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης με τις Μπλε Ώρες, μια νέα, φιλόδοξη δραματική σειρά που φέρει την υπογραφή της επιτυχημένης δημιουργικής ομάδας των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο πανίσχυρες και πλούσιες οικογένειες, τις οικογένειες Αντωνιάδη και Λεκκού, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με ένα ντόμινο αποκαλύψεων. Ένας μεγάλος έρωτας που αψηφά τα όρια, μια μυστηριώδης δολοφονία και μια ξαφνική εξαφάνιση φέρνουν στο φως το βαθύ σκοτάδι που κρύβεται πίσω από την λαμπερή βιτρίνα της υψηλής κοινωνίας. Στο καστ συμμετέχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί όπως η Βάσια Παναγοπούλου και η Έλενα Πιερίδου, ενώ το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Πάολα.

Αντώνιος & Κλεοπάτρα

Το ίδιο δημιουργικό τρίδυμο (Γεωργίου, Νικολάου, Δημητρίου) υπογράφει για τον ΣΚΑΪ και τη νέα καθημερινή κοινωνική-αισθηματική σειρά Αντώνιος & Κλεοπάτρα. Η πλοκή μας μεταφέρει στον ανταγωνιστικό κόσμο των διαζυγίων, όπου μια τυχαία συνωνυμία φέρνει δύο εκρηκτικούς δικηγόρους, τον Αντώνιο (Μάριος Μαριόλος) και την Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), να στεγάζουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτήριο. Αν και βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι στα δικαστήρια μετατρέποντας την επαγγελματική τους κόντρα σε καθημερινό πόλεμο, ένας μεγάλος, απρόβλεπτος έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσα σε νομικά επιχειρήματα και δικαστικούς φακέλους. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης και Χριστίνα Σωτηρίου.

govastiletto.gr – Αντρέας Γεωργίου: Μεγάλη επιστροφή στον ΣΚΑΪ με δύο νέες σειρές