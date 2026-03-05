Επιμέλεια: Α.Σ

Το «Le Grand Dîner du Louvre 2026» επέστρεψε με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, επισφραγίζοντας τη φήμη του ως η πιο εκλεπτυσμένη σύζευξη τέχνης και μόδας. Στην καρδιά της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, το εμβληματικό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του για μια βραδιά όπου οι πασαρέλες έδωσαν τη θέση τους σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής και πολιτιστικής αξίας.

Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της μόδας.

Φέτος, η βραδιά επιβεβαίωσε ξανά τη δυναμική της, αποτελώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των ημερών. Στο κόκκινο χαλί, οι εμφανίσεις κινήθηκαν από τον απόλυτο μινιμαλισμό μέχρι την υψηλή δραματικότητα.

Οι λευκές δημιουργίες της Natasha Poly και της Anya Taylor-Joy ξεχώρισαν για τη διαχρονική κομψότητά τους. Από την άλλη, η Diane Kruger έκλεψε τις εντυπώσεις με μία από τις πιο αρχιτεκτονικές και τολμηρές εμφανίσεις της βραδιάς.

Συγκεκριμένα η Diane Kruger επέλεξε ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα με διαφανές, αισθησιακό cut-out που ξεκινούσε από τα πλευρά, διέσχιζε τη μέση και κατέληγε χαμηλά στους γοφούς, δημιουργώντας μια άκρως γλυπτική σιλουέτα.

Diane Kruger

Οι ωραιότερες εμφανίσεις των celebrities από το Δείπνο του Λούβρου 2026

Natasha Poly

Eva Herzigova

Barbara Palvin-Dylan Sprouse

Camille Razat

Alexa Chung

Anya Taylor-Joy

Philippine Leroy Beaulieu