Το live στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Άννα Βίσση, αφού από την αρχή χαρακτηρίστηκε ως μια υπερπαραγωγή. Θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό από τις δύο τελευταίες συναυλίες της σταρ στο Καλλιμάρμαρο.

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Η παραγωγή θα αγγίξει, αλλά δεν θα ξεπεράσει τα 5.000.000 ευρώ ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες εβδομάδες έγινε κάτι που άλλαξε άρδην τα μέχρι τότε δεδομένα.

Παρότι αρχικά είχε αποφασιστεί ότι όλα όσα αφορούν στη συναυλία (ήχος, φώτα, σκηνή) θα έρχονταν από το εξωτερικό το τελικό κόστος φέρεται να εκτοξεύθηκε. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν ήδη ειλημμένες αποφάσεις που αφορούσαν την παραγωγή της συναυλίας, ώστε να υπάρξουν άλλες λύσεις.

Η περιστρεφόμενη σκηνή και το μυστήριο με τον guest

Όπως ακούγεται, η Άννα Βίσση θα δονήσει την Αθήνα πάνω σε ένα stage 360 μοιρών, έτσι ώστε όλοι οι θεατές, όπου και αν κάθονται, να την έχουν κάποια στιγμή απέναντί τους, αφού η κυκλική σκηνή θα περιστρέφεται.

Αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ την ευθύνη για την προετοιμασία έχουν η D&A Productions -πρόκειται για την εταιρεία που συνέστησαν από κοινού η Άννα με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα- και η Galaxias Live Productions.

Εκτός από το εντυπωσιακό κυκλικό stage θα υπάρχει μια μεγάλη ευθεία που θα διατρέχει το ΟΑΚΑ, ενώ, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, ο γενικός σχεδιασμός γίνεται για ένα κοινό που θα αγγίξει τα 100.000 άτομα. Ο ήχος αναμένεται να είναι του επιπέδου της συναυλίας των Metallica, ενώ η «απόλυτη» φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανεπανάληπτη συναυλία για τους φανατικούς της.

Όσο για τον guest καλλιτέχνη που θα εμφανιστεί μαζί της;

Προς το παρόν και παρότι ακούστηκαν διάφορα ονόματα που φέρεται να προσεγγίστηκαν, τουλάχιστον αυτό της Jennifer Lopez ήταν εκτός πραγματικότητας.

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