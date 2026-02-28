Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, το βράδυ της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή «Καλημερούδια» στο Mega, που τελικά ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τα πρώτα βήματα της εκπομπής, παραδεχόμενη ότι ξεκίνησαν δύσκολα λόγω ανταγωνισμού, αλλά με το πέρασμα της σεζόν οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς.

«Αν δεν υπήρχαν κάποια προβλήματα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η ίδια εξήγησε γιατί σήμερα δεν θα το τολμούσε ξανά: «Οι πρωινές εκπομπές έχουν αλλάξει πολύ. Τότε εμείς ασχολούμασταν μόνο με ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Πλέον υπάρχει ένα μεγάλο φορτίο ειδήσεων που προηγείται και δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσα να διαχειριστώ καθημερινά όλο αυτό το βάρος».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συμπλήρωσε πως η διαχείριση ειδήσεων είναι ψυχικά απαιτητική και δεν αισθάνεται ότι είναι ο ρόλος της: «Δεν είμαι δημοσιογράφος. Καλό είναι να πηγαίνουμε μέχρι εκεί που ξέρουμε ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε», τόνισε.

Govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους!