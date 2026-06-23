Το καλοκαίρι ξεκίνησε και η εγχώρια και διεθνής σόουμπιζ ψηφίζει ήδη «δαγκωτό» Ελλάδα. Οι πρώτες αποδράσεις των διασήμων στα ελληνικά νησιά είναι γεγονός, γεμίζοντας τα social media με καταγάλανα νερά, ηλιοβασιλέματα και κοσμοπολίτικο αέρα. Από τα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου μέχρι τις κρυφές παραλίες του Ιονίου, οι επώνυμοι αφήνουν πίσω τους την καθημερινότητα και δίνουν το σύνθημα για το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι.

Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ψήφισαν Ιόνιο για την πρώτη καλοκαιρινή τους εξόρμηση. Λίγο πριν ξεκινήσει η γεμάτη συναυλίες περίοδος για τον frontman του συγκροτήματος Melisses, το ερωτευμένο ζευγάρι άφησε πίσω του την Αθήνα για μερικές ημέρες απόλυτης χαλάρωσης. Το γνωστό μοντέλο και influencer ανέβασε το θερμόμετρο στο Instagram, μοιράζοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα με φόντο τα καταγάλανα νερά και τις καταπράσινες κρυφές γωνιές των νησιών. Οι δυο τους απόλαυσαν τον ήλιο, γέμισαν μπαταρίες και απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το καλοκαίρι τούς πάει πολύ.

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου επέλεξαν τη Μεσσηνία και το φημισμένο Costa Navarino στην Πύλο για τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ερωτευμένο ζευγάρι απέδρασε σε ένα επίγειο παράδεισο έχοντας στο πλευρό του την καλύτερη παρέα, τα παιδιά τους. Η Κύπρια παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας απόλαυσαν στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας δίπλα στο κύμα, συνδυάζοντας την πολυτελή χαλάρωση με ατελείωτο παιχνίδι στην άμμο. Μέσα από τα social media, μοιράστηκαν τρυφερά στιγμιότυπα που αποπνέουν ζεστασιά, αποδεικνύοντας ότι η Πύλος αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για high-end και ταυτόχρονα οικογενειακές στιγμές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Constantina Evripidou (@con_ev)

Michael Jordan – Yvette Prieto

Ο Michael Jordan και η Yvette Prieto έφεραν αέρα… NBA στα ελληνικά νησιά, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για την παγκόσμια ελίτ. Ο απόλυτος θρύλος του μπάσκετ και η εντυπωσιακή σύζυγός του ξεκίνησαν το καλοκαίρι τους από την κοσμοπολίτικη Μύκονο, όπου n παρουσία τους μαγνήτισε τα βλέμματα, για να συνεχίσουν στη συνέχεια τη νησιωτική απόδρασή τους με πλωτή βάση ένα υπερπολυτελές super-yacht αξίας 115 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επόμενος σταθμός τους ήταν η καταπράσινη Κεφαλονιά, με τον «Air Jordan» να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές, καλόγευστα θαλασσινά στο γραφικό Φισκάρδο και, φυσικά, τα διάσημα πούρα του με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Δήμος Αναστασιάδης – Τζένη Θεωνά

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά επέλεξαν την Πιερία για την πρώτη καλοκαιρινή τους εξόρμηση, ζώντας μοναδικές οικογενειακές στιγμές. Ο αγαπημένος τραγουδιστής επέστρεψε στη γενέτειρά του μαζί με την εντυπωσιακή ηθοποιό και παρουσιάστρια και τα παιδιά τους, για να απολαύσουν τον ήλιο κάτω από τη σκιά του Ολύμπου. Το ζευγάρι, που διανύει την πιο ευτυχισμένη του περίοδο ως τετραμελής πλέον οικογένεια, άφησε για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αθήνα. Μέσα από τρυφερά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκαν την απλότητα του ελληνικού καλοκαιριού, με παιχνίδια και χαλαρές οικογενειακές στιγμές που αποπνέουν απόλυτη ηρεμία.

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Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkowski «έριξε» για ακόμα μια φορά το Instagram, επιλέγοντας τη γραφική και κομψή Σίφνο για τις πρώτες καλοκαιρινές της αποδράσεις. Το διάσημο supermodel άφησε τις πασαρέλες και βρέθηκε στην παραλία Φάρος, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Η «EmRata» μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της ένα άκρως καλοκαιρινό άλμπουμ γεμάτο με κυκλαδίτικο φως, αποκαλυπτικά look, τολμηρά μπικίνι και παραδοσιακές γεύσεις, αποθεώνοντας τη διακριτική πολυτέλεια και τη γαστρονομία του νησιού.

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Μύκονος

Η κοσμοπολίτικη Μύκονος παραμένει η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» του ελληνικού καλοκαιριού, συγκεντρώνοντας για ακόμα μια φορά την εγχώρια και διεθνή ελίτ στα γραφικά σοκάκια της. Στο νησί των ανέμων έκαναν ήδη τις πρώτες τους εμφανίσεις ηχηρά ονόματα της ελληνικής σόουμπιζ όπως ο Αντώνης Ρέμος, η Ιωάννα Τούνη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Μελίνα Νικολαΐδη, ενώ το «παρών» έδωσαν οι διαχρονικοί λάτρεις του νησιού Μαρίνα Βερνίκου, Εύη Βατίδου, Άννα Κουρή, αλλά και το αχώριστο δίδυμο των Γιάννη Λάτσιου και Πέτρου Κωστόπουλου. Την ίδια στιγμή, το νησί απέκτησε έντονο διεθνή και πολιτικό αέρα με την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία απόλαυσε τις ομορφιές των Κυκλάδων.

Είτε πρόκειται για κορυφαίους σταρ του Hollywood και θρύλους του αθλητισμού, είτε για τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ, η ψήφος εμπιστοσύνης είναι κοινή. Το ελληνικό καλοκαίρι, με το μοναδικό του φως, τις κρυφές ομορφιές και την απαράμιλλη φιλοξενία, παραμένει ο απόλυτος must προορισμός για κάθε insider του στυλ. Αυτές οι πρώτες αποδράσεις είναι μόνο η αρχή για ένα λαμπερό, γεμάτο ήλιο και θάλασσα καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε.

govastiletto.gr – Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Χλιδάτες διακοπές στο Costa Navarino με τα παιδιά τους!