Οι Pussycat Dolls κάνουν δυναμική επιστροφή στη μουσική σκηνή, ανακοινώνοντας νέο τραγούδι και μεγάλη διεθνή περιοδεία.

Το συγκρότημα επανενώνεται ως τρίο, με τις Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt και Ashley Roberts!

Το νέο τους single με τίτλο «Club Song» σηματοδοτεί την επιστροφή τους στη δισκογραφία, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν την περιοδεία «PCD Forever», η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά 53 εμφανίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που παρουσιάζουν νέο υλικό μετά το «React» το 2020.

Η Nicole Scherzinger ανέφερε ότι η χρονική συγκυρία ήταν ιδανική για την επανένωση, τονίζοντας πως μετά από δύο δεκαετίες τα μέλη βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, κάτι που επηρέασε και τη νέα σύνθεση.

Από τα αρχικά έξι μέλη, δεν συμμετέχουν αυτή τη φορά η Jessica Sutta, η Carmit Bachar και η Melody Thornton.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου από την Καλιφόρνια, με special guests τη Lil’ Kim και τη Mýa στις συναυλίες της Βόρειας Αμερικής. Στη συνέχεια, το συγκρότημα θα μεταφερθεί στην Ευρώπη, με πρώτη στάση την Κοπεγχάγη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, στις 8 Μαΐου θα κυκλοφορήσουν ξανά τα επιτυχημένα άλμπουμ τους «PCD» και «Doll Domination», δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξαναζήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Όπως δήλωσε η Kimberly Wyatt, η επιστροφή αυτή είναι μια έντονα συναισθηματική εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι το συγκρότημα διατηρεί τη δυναμική του, ακόμη και μετά από 20 χρόνια.

