Οι Rainbow Mermaids γιόρτασαν τα 2 χρόνια τους με ένα εκρηκτικό event στις 11 Δεκεμβρίου, το οποίο γέμισε χρώμα, drag ενέργεια και glamorous παρουσίες από τον χώρο της showbiz.

Οι δύο αγαπημένες και πολύχρωμες drag queens ένωσαν για ακόμη μία φορά τις «γοργονοουρές» τους και παρουσίασαν μια βραδιά που πραγματικά άφησε εποχή.

Η θεματική «A Splash of Colors» αποδείχθηκε αντάξια του τίτλου της, καθώς το κοινό βίωσε μια εμπειρία υψηλής αισθητικής, χιούμορ και δημιουργικότητας.

Στη σκηνή είδαμε live podcasts και Q&A sessions με καλλιτέχνες που αγαπά το κοινό, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με ένα πολυσυλλεκτικό live πρόγραμμα από απρόσμενους performers που έκλεψαν τις εντυπώσεις και ταξίδεψαν το κοινό μουσικά.

Φυσικά, δεν έλειψαν τα drag shows, οι εμφανίσεις–έκπληξη και οι απολαυστικές στιγμές που έκαναν τον κόσμο να γελάσει, να συγκινηθεί και να χειροκροτήσει χωρίς σταματημό.

Στο event έδωσαν το «παρών» πολλοί celebrities και έγιναν μέρος μιας βραδιάς όπου όλα τα χρώματα, όλες οι ταυτότητες και όλες οι φωνές ενώθηκαν.

Το party ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση πως αυτό ήταν μόνο η αρχή και πως κάθε χρόνο τα χρώματα θα γίνονται ακόμη πιο δυνατά.