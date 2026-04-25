Η Taylor Swift και ο Bad Bunny βρίσκονται στην κορυφή μιας ειδικής επετειακής λίστας του Spotify, η οποία καταγράφει τους πιο πολυακουσμένους καλλιτέχνες όλων των εποχών στην πλατφόρμα, με αφορμή τα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας της.

Στη συνολική κατάταξη του Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time, η Taylor Swift εμφανίζεται στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική και παγκόσμια επιτυχία της.

Η χρονιά της ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, The Life Of A Showgirl, το οποίο κατέκτησε κορυφές στα charts πολλών χωρών και σημείωσε εντυπωσιακές πωλήσεις παγκοσμίως.

Από την άλλη, ο Bad Bunny κυριαρχεί στην κατηγορία των πιο δημοφιλών άλμπουμ όλων των εποχών, κυρίως χάρη στο Un Verano Sin Ti, που τον εκτόξευσε στη διεθνή μουσική σκηνή. Η επιτυχία του συνεχίστηκε και με το Debí Tirar Más Fotos, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του.

Παράλληλα, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης έγραψε ιστορία στα Grammy, ως ο πρώτος που κέρδισε άλμπουμ της χρονιάς με ισπανόφωνο δίσκο, ενώ η εμφάνισή του στο Super Bowl επιβεβαίωσε τη μεγάλη του απήχηση.

Govastiletto.gr – Super Bowl Halftime Show: Οι 10 εμφανίσεις με τις περισσότερες τηλεθεάσεις στην ιστορία – Το στοίχημα του Bad Bunny

