Η Taylor Swift και ο Bad Bunny βρίσκονται στην κορυφή μιας ειδικής επετειακής λίστας του Spotify, η οποία καταγράφει τους πιο πολυακουσμένους καλλιτέχνες όλων των εποχών στην πλατφόρμα, με αφορμή τα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας της.

Στη συνολική κατάταξη του Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time, η Taylor Swift εμφανίζεται στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική και παγκόσμια επιτυχία της.

Η χρονιά της ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, The Life Of A Showgirl, το οποίο κατέκτησε κορυφές στα charts πολλών χωρών και σημείωσε εντυπωσιακές πωλήσεις παγκοσμίως.

Από την άλλη, ο Bad Bunny κυριαρχεί στην κατηγορία των πιο δημοφιλών άλμπουμ όλων των εποχών, κυρίως χάρη στο Un Verano Sin Ti, που τον εκτόξευσε στη διεθνή μουσική σκηνή. Η επιτυχία του συνεχίστηκε και με το Debí Tirar Más Fotos, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του.

Παράλληλα, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης έγραψε ιστορία στα Grammy, ως ο πρώτος που κέρδισε άλμπουμ της χρονιάς με ισπανόφωνο δίσκο, ενώ η εμφάνισή του στο Super Bowl επιβεβαίωσε τη μεγάλη του απήχηση.

To mark its 20th anniversary, Spotify has, for the first time, released its lists of the most streamed artists, songs, albums, podcasts and audiobooks in its history. Number 1 artist? No big surprise: Taylor Swift, with Bad Bunny, Drake, The Weeknd and Ariana Grande rounding out…

Govastiletto.gr – Super Bowl Halftime Show: Οι 10 εμφανίσεις με τις περισσότερες τηλεθεάσεις στην ιστορία – Το στοίχημα του Bad Bunny