Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για τους καλλιτέχνες της πόλης, και αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr «εντόπισε» την Λένα Δροσάκη και τον επίσης ηθοποιό Θοδωρή Αντωνιάδη σε μια χαλαρή πρωινή βόλτα.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, η οποία σε παλαιότερες δηλώσεις της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» ανέφερε ότι πλέον είναι «ανοιχτή σε ένα νέο έρωτα», έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη και ανανεωμένη.

«Υπάρχει χώρος στη ζωή μου για τα πάντα, αν υπάρξει κάτι όμορφο. Δεν είμαι αρνητική σε έναν νέο έρωτα, δεν έχω κλείσει σαν άνθρωπος ως προς αυτό. Ένας θεατής σε μια παράσταση μου είπε ότι είμαι πιο όμορφη από κοντά και ότι είμαι πολύ άσχημη στην κάμερα».

Συνοδευόμενη από τον καλό φίλο της και συνάδελφο Θοδωρή Αντωνιάδη, οι δυο τους απόλαυσαν τον ήλιο της Πανεπιστημίου, συζητώντας σε έντονο κλίμα οικειότητας.

Η Λένα Δροσάκη επέλεξε ένα casual, αθλητικό outfit που συνδύαζε την άνεση με το στυλ, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα της ταιριάζει απόλυτα. Παρά τη φορτισμένη περίοδο που πέρασε με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και τη συμμετοχή της στη δίκη Φιλιππίδη, η ηθοποιός φαίνεται να βρίσκει ξανά τις ισορροπίες της, εστιάζοντας στις μικρές χαρές της καθημερινότητας.

Αν και οι φήμες για την προσωπική της ζωή συχνά φουντώνουν, η ίδια κρατά χαμηλούς τόνους, δίνοντας προτεραιότητα στο γιο της και στους ανθρώπους που τη στηρίζουν, όπως ο Θοδωρής Αντωνιάδης.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

