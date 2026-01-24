Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Οικογένεια Άνταμς» πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 23/1, στο Θέατρο Βέμπο, και αρκετοί ήταν οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών».

Την παράσταση σκηνοθετεί η Θέμις Μαρσέλλου, ενώ πρωταγωνιστούν οι: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Marseaux κ.ά.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η ιστορία της Οικογένειας Addams, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938.

To 1964 συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999).

Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δύο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993) Ακολούθησαν δύο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά Wednesday (η κόρη της οικογένειας Addams) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δύο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα.

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Addams είχε και… μουσικοχορευτικές ανησυχίες. Έτσι, αποφάσισε να γίνει και μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010 κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα.

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο Θέατρο Βέμπο, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά… στο σπίτι του με ένα ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις.

