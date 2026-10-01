Είκοσι μία ημέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους γονείς του να βιώνουν ώρες βαθιάς οδύνης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις για να δοθούν απαντήσεις στα ανεξήγητα ερωτήματα της υπόθεσης. Σε σύντομη επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τη δημοσιογράφο Άννα Σταματιάδου από το Star, οι γονείς του αγαπημένου τραγουδιστή εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το κοινό για τη συνεχή στήριξη. Παράλληλα, κατέστησαν σαφές πως το σοκ είναι ακόμη νωπό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν συνεντεύξεις ή να προβούν σε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θέλησαν ωστόσο να απευθυνθούν στον κόσμο που συνεχίζει να εκφράζει την αγάπη του για τον γιο τους.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε… Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας… Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

Η οικογένεια βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο της, Χαράλαμπο Λυκούδη, προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία της έρευνας. Ο ίδιος έχει προειδοποιήσει ότι όποιος διατυπώνει ψευδείς ισχυρισμούς γύρω από την υπόθεση θα βρεθεί αντιμέτωπος με μηνύσεις.

Από την αρχή της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου, η οικογένεια είχε προχωρήσει και στον ορισμό τεχνικού συμβούλου – ιατροδικαστή, ώστε να παρακολουθεί την εξέταση των στοιχείων. Στο πλαίσιο της έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είχαν κατασχεθεί ηλεκτρονικές συσκευές, ψηφιακά αρχεία, έγγραφα και σκευάσματα.

Τι ισχύει για το σπίτι του στη Βούλα

Παράλληλα, διαψεύστηκε η πληροφορία ότι η κατοικία όπου ζούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Βούλα πρόκειται να μετατραπεί σε μουσείο. Το ακίνητο δεν ήταν ιδιοκτησία του τραγουδιστή, καθώς ο ίδιος το νοίκιαζε.

Στον χώρο παραμένουν προσωπικά του αντικείμενα, όμως δεν έχει αποφασιστεί ακόμη τι θα γίνει με αυτά. Οι δικοί του άνθρωποι πενθούν και οποιαδήποτε σχετική συζήτηση μετατίθεται για αργότερα.

«Βεβαίως, υπάρχουν εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα. Θα δούμε σε δεύτερο χρόνο τι θα γίνει με αυτά. Είναι πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποί του πενθούν. Το σίγουρο είναι ότι συγγενείς και φίλοι του, δε θα αφήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να ξεχαστεί», σημείωσε η Άννα Σταματιάδου.

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