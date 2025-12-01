Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή παραβρέθηκε στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για να στηρίξει τον σύζυγό της. Η παρουσιάστρια, δείχνοντας την οικογενειακή της υπερηφάνεια, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα αυτή με τους followers της στο Instagram. Την παρουσία τους ξεχωριστή έκανε και η παρουσία των τριών παιδιών τους, της Νάγιας, της Μαίρης και του Γιάννη.

«Αν και δεν ψηφίζουμε στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, βρεθήκαμε με χαρά στο πλευρό του μπαμπά μας οικογενειακώς» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη λεζάντα της ανάρτησής της.

