Η Victoria και ο David Beckham φέρονται να βρίσκονται σε οριακό σημείο στις σχέσεις τους με τον γιο τους, Brooklyn Beckham, μετά τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, που αποκάλυψαν προσωπικές πτυχές της οικογενειακής τους ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό τους περιβάλλον, το διάσημο ζευγάρι είναι βαθιά πληγωμένο και εξοργισμένο από τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος τους.

Πηγές αναφέρουν ότι τόσο η Victoria όσο και ο David θεωρούν πως η σύζυγος του γιου τους, Nicola Peltz, έχει συμβάλει καθοριστικά στη ρήξη, με αποτέλεσμα να τη βλέπουν ως τον βασικό παράγοντα της απομάκρυνσης. Μάλιστα, φέρονται αποφασισμένοι να μην προχωρήσουν σε καμία προσπάθεια επανασύνδεσης με τον Brooklyn όσο εκείνος παραμένει παντρεμένος μαζί της.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε μετά τη μακροσκελή δήλωση που δημοσίευσε ο 26χρονος Brooklyn στα Instagram Stories του, μέσα από ένα κείμενο έξι σελίδων, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του. Στο ίδιο μήνυμα, κατηγόρησε τους γονείς του για έλεγχο, ψέματα και χειριστική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της «τέλειας οικογένειας» που προβάλλουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τον γάμο του με τη Nicola Peltz στη Φλόριντα το 2022, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του κατέστρεψε τον πρώτο χορό των νεόνυμφων, μετατρέποντας – όπως υποστηρίζει – την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία.

Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας, η Victoria Beckham είναι συντετριμμένη. Εκτός από τη σύγκρουση με τον γιο της και τη νύφη της, δέχεται και κύμα διαδικτυακής ειρωνείας, με βίντεο και σχόλια που την κοροϊδεύουν για το περιστατικό στον γάμο.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση, νέες πληροφορίες θέλουν τον David και τη Victoria αμετακίνητους στη στάση τους. Όπως αναφέρουν, αγαπούν βαθιά τον γιο τους και θα είναι πάντα παιδί τους, ωστόσο θεωρούν πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία ουσιαστική επαναπροσέγγιση όσο εκείνος παραμένει στο πλευρό της Nicola.

Στη δήλωσή του, ο Brooklyn αποκάλυψε επίσης ένα περιστατικό που, όπως λέει, άλλαξε ριζικά τη στάση των γονιών του απέναντί του: την πίεση που φέρεται να δέχτηκε ώστε να υπογράψει έγγραφο που θα εμπόδιζε τη χρήση του επιθέτου του από τη σύζυγό του, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επηρέαζε τόσο τη Nicola όσο και τα μελλοντικά τους παιδιά.

Παρότι η εικόνα της ενωμένης οικογένειας Beckham έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, το διάσημο ζευγάρι εμφανίζεται ξεκάθαρο ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον κάποια μορφή επικοινωνίας με τον γιο τους.

Πηγή: madamefigaro.gr

