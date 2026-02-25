Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού» την Αθηνά Οικονομάκου, με τη γνωστή ηθοποιό να δέχεται για ακόμη μία φορά ερωτήσεις για τον επικείμενο γάμο της.

Ωστόσο, η ίδια απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, ξεκαθαρίζοντας πως επιθυμεί να κρατήσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον Μπραντ Πιτ, με αφορμή τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται στην Ύδρα, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Είμαι με το παιδάκι μου, παρακαλώ τώρα. Μακάρι να συναντούσα τον Μπραντ Πιτ. Ήταν να πάω στην Ύδρα για δουλειά, αλλά είναι κλειστό το νησί λόγω γυρισμάτων».

Η πιο αυθόρμητη στιγμή ήρθε όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, πιο όμορφο από τον χολιγουντιανό σταρ. Η απάντησή της ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Αλίμονο! Είμαι απόλυτα σίγουρη με αυτό».

Με χαμόγελο και χωρίς διάθεση να δώσει τροφή για περαιτέρω σχόλια, η Αθηνά Οικονομάκου έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον σύντροφό της, αποδεικνύοντας πως για εκείνη η ομορφιά είναι (πάνω απ’ όλα) προσωπική υπόθεση.

Govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου για Bruno Cerella: «Πριν τον γνωρίσω έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»