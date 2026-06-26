Το μεγάλο γαμήλιο τριήμερο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησε και επίσημα στην Πάρο, με το ζευγάρι να υποδέχεται φίλους και συγγενείς σε ένα εντυπωσιακό pre-wedding party δίπλα στη θάλασσα.

Σε ένα σκηνικό που συνδύαζε την ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη αισθητική με καλοκαιρινή πολυτέλεια, η Αθηνά και ο Μπρούνο έφτασαν λίγο μετά τις 15:00 στο beach bar CRIOS, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη γιορτή πριν από τον γάμο τους.

Με χαμόγελα και χαλαρή διάθεση, χαιρέτησαν ευγενικά τις τηλεοπτικές κάμερες και τους φωτογράφους, πριν περάσουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Το dress code της ημέρας ήταν beach chic, με τους καλεσμένους να επιλέγουν κομψές, αλλά άνετες εμφανίσεις, απόλυτα εναρμονισμένες με το καλοκαιρινό concept που επέλεξε το ζευγάρι για το τριήμερο των εορτασμών.

Οι πρώτοι καλεσμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς, ενώ το κλίμα θύμιζε περισσότερο ένα exclusive summer party με θέα το Αιγαίο, παρά μια κλασική προγαμήλια εκδήλωση.

Μουσική, δροσερά cocktails και χαλαρή διάθεση συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για την έναρξη μιας από τις πιο πολυσυζητημένες κοσμικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα έρθει το Σάββατο, όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης, έχοντας στο πλευρό τους περίπου 400 αγαπημένα πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου γάμος: Η pre-wedding κρουαζιέρα στην Πάρο