Χθες, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή και η Βικτώρια Καρύδα δεν ξεχνά τον άνθρωπο που, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές, υπήρξε η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής της.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με τον αείμνηστο σύζυγό της, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο έδειξε για μια ακόμη φορά πόσο έντονα βιώνει την απουσία του.

«Οχτώ χρόνια ακριβώς που δεν είναι μαζί μου ο αντρούλης μου! Η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου!», έγραψε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Καρύδα, τιμώντας τη μνήμη του άντρα της και δείχνοντας με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα ακόμη προσωπικό στιγμιότυπο από την κοινή τους ζωή.

govastiletto.gr – Βικτώρια Καρύδα: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μακρή, 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του